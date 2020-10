À la veille des vacances de la Toussaint, le blues des agences de voyages rouennaises

Entre la peur du coronavirus et les restrictions en vigueur dans de nombreux pays, les Normands ne semblent pas enclins à partir en vacances, notamment via une agence de voyages. Dans la métropole de Rouen, elles sont presque à l'arrêt.

"Vous pouvez réserver", le message lancé par le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne en début de semaine est très clair : il incite les Français à partir en vacances à la Toussaint. Étonnant alors que la situation sanitaire reste compliquée en France comme ailleurs dans le monde, et que le gouvernement envisage de nouvelles restrictions. Mais les déplacements ne seront visiblement pas concernés.

Mais les Normands ne semblent pas prêts à partir bien loin pendant ces deux semaines. C'est en tous cas ce que constate Charlotte, responsable de l'agence Leclerc Voyages à Canteleu : "on est censé être dans une période où on a des clients du matin au soir. Et là, il n'y a personne", observe-t-elle. Charlotte comme ses trois autres collègues ne travaillent qu'à mi-temps et sont au chômage partiel, en raison du manque d'activité.

Le manque de clients pour partir au soleil à l'étranger, aux Canaries ou en Tunisie par exemple, s'explique simplement : la circulation du coronavirus en France et à l'étranger, les restrictions dans certains pays (en Italie par exemple, il faut justifier d'un test PCR négatif pour pouvoir partir) ou encore la peur de rester bloqué comme certains l'ont été au printemps. "Malgré tous les mesures, les assurances qui ont été mises en place, c'est la peur qui domine chez les passagers."

"On ne fait même pas 10% de chiffre d'affaires"

Pas un chat non plus chez Jeanne D'Arc Voyages, en centre-ville de Rouen. Sandrine la directrice, qui gère aussi quatre autres agences en Seine-Maritime, est un peu dépitée : "on ne fait même pas 10% de chiffres d'affaires", lâche-t-elle. "On a travaillé cet été. Mais depuis début octobre, c'est zéro dossier, zéro réservation pour partir." Conséquence, ses sept salariées sont toujours au chômage partiel depuis le déconfinement : "elles ne travaillent que six ou sept heures par semaine".

Alors a-t-elle peur de perdre son entreprise ? "Elle était saine, donc normalement cette entreprise, elle doit pouvoir durer", explique Sandrine. "Après si le coronavirus ça dure cinq ans, ça ne pourra pas fonctionner. Mais j'espère qu'après l'hiver on pourra redémarrer gentiment et qu'on oubliera tout ça." Après l'hiver, quand le vaccin sera là sans doutes pas avant, et en comptant sur le fait que tous les pays aient une solution permettant de de lever les restrictions, et de même de rouvrir les frontières pour certains.

En attendant, Sandrine compte sur les mesures de soutien au secteur du tourisme promises par le gouvernement. Les agences comme la sienne devraient pouvoir profiter notamment de l'extension du fonds de solidarité.