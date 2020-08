À la Verrerie de Biot, entreprise la plus visitée de France, la reprise précaire inquiète les propriétaires

Dans la halle des verriers, ils sont trois, cannes, pinces et marteaux à la main, à œuvrer sous le regard ébahi des visiteurs, tenus à bonne distance par une barrière. À 23 ans, Clémence a déjà sept d'expérience dans la manipulation du verre. "Dans le four, le verre est à 1 100 degrés", explique-t-elle, le geste sûr, le visage rougi par la chaleur du fourneau. "Il faut aller vite, car le verre refroidit rapidement". Entre son souffle et ses mains expertes, la goutte de liquide brûlant devient une boule de Noël, l'un des produits phares de la maison, aux côtés des assiettes et des verres. Tous en verre bullé, la signature de la maison.

"Ce midi, on a bu dans des verres de Biot chez ma belle-famille", témoigne Corentin, un vacancier originaire de Rouen. "J'ai voulu voir comment ils étaient fabriqués." Et c'est de bon cœur que sa compagne, Caroline, l'a accompagné. Originaire de la région, elle a déjà visité la verrerie plusieurs fois, mais le ravissement est à chaque fois au rendez-vous. "Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont appris dans un livre", affirme-t-elle, "ils l'ont appris de quelqu'un. Je trouve ça fort que ça continue."

Les visites, essentielles pour assurer la pérennité de l'entreprise

Sans la Verrerie de Biot, il n'y aurait probablement plus d'ateliers artisanaux aujourd'hui en France, seulement de grandes institutions industrielles comme Baccarat. Tous les artisans qui pratiquent le verre soufflé dans l'Hexagone sont passés par Biot, ou ont été formés par un ancien de la maison. Alors oui, il faut que cette transmission se poursuive.

Avec 580 000 visiteurs chaque année, la Verrerie de Biot est l'entreprise la plus visitée de France, et de loin ! Les sites EDF, tous confondus, accueillent 425 000 personnes par an. Dans la région, c'est la confiserie Florian qui arrive deuxième, avec un peu moins de 100 000 visites. Mais si les visites ont repris doucement en juillet, c'est après plusieurs mois de très grosses pertes. Et pour respecter les règles sanitaires, il a fallu abandonner les visites groupées, ou encore l'atelier très populaire où l'on souffle son verre soi-même.

Or, ces visites sont essentielles pour le chiffre d'affaires de la société. Anne Lechaczynski, qui tient la Verrerie de Biot avec son frère, s'inquiète de cette fragilité. "Au dernier point que j'ai fait, on avait déjà perdu à peu près 400 000 euros", détaille-t-elle. "Mais je ne vais plus en faire, c'est trop stressant. J'attends de voir ce qu'il se passe : si au mois d'août, il n'y a pas de fermeture de l'aéroport, ni de gros cluster sur la Côte-d'Azur, je pense qu'on s'en sortira. Après, septembre, je ne sais pas, octobre, je n'en ai aucune idée... Quant à novembre et décembre, alors là !"

Pour assurer son succès, la Verrerie a besoin de visibilité

Mais sans une grosse partie de la clientèle étrangère, notamment américaine, essentielle pour la verrerie, difficile d'être optimiste. D'autant qu'il faut faire une croix sur une autre partie de son activité. "On travaille énormément avec les hôtels et les restaurants, qui ont vu leur saison détruite", déplore Anne Lechaczynski. "Ils ont beaucoup moins commandé, ils ne font pas le réassort de mi-saison."

Or, si le succès de la verrerie de Biot s'étale sur plusieurs décennies, c'est grâce à sa capacité de création. Mais pour ça, elle a besoin de visibilité. "La création, ça coûte très cher", explique Serge Lechaczynski, son frère.

"Créer le verre luminescent, ça a coûté plus de 200 000 euros, c'est douze ans de travail. L'acrylique bullé, quatre ans ! Chaque création demande du temps."

Bénéficier du plan tourisme donnerait de l'air à l'entreprise

Pour s'en sortir, les patrons de la Verrerie compte sur le soutien de leurs fidèles, locaux ou vacanciers. "Cette verrerie, ce sont des souvenirs d'enfance, des couleurs, des odeurs", témoigne Jeff, un parisien revenu pour la première fois dans la région depuis près de quarante ans. "Je pense qu'on y venait au moins une fois chaque été. C'est un peu un pèlerinage aujourd'hui, au-delà de la région, c'est un savoir-faire, un patrimoine culturel français qui doit absolument se perpétuer ! C'est pour ça qu'on est venu, et qu'on repart les paniers pleins."

Une autre solution pour garder la tête hors de l'eau pourrait passer par des aides supplémentaires de l'État. "On a absolument besoin de faire partie du 'plan tourisme', qui vient massivement en aide au secteur", réclame Anne Lechaczynski. "Les entreprises de savoir-faire comme nous, Fragonard, Molinard, Galimard ou la Confiserie Florian, ne sommes pas pointés comme des entreprises de tourisme. Notre code APE, notre code d'enregistrement, nous désigne comme une entreprise de fabrication de verre creux. Fragonard, c'est de la chimie fine. Mais on vit du tourisme. C'est un combat que l'on mène depuis le 14 mai. Si je n'y ai pas droit, c'est certain qu'il y aura des licenciements".

Ce plan tourisme permet notamment aux entreprises de bénéficier du maintien de l'activité partielle jusqu’à la fin de l’année 2020, et un accès élargi aux prêts garantis par l'état