A la verrerie Verallia de Oiry, la CGT craint des licenciements

A la verrerie Verallia de Oiry, près d'Epernay, des salariés ont arrêté le travail pendant quelques heures ce mardi à l'appel de la CGT. Ils craignent des licenciements à cause d'un accord proposé par la direction.

Des licenciements. Voilà ce que craint le syndicat CGT dans les usines du groupe Verallia, et notamment dans celle de Oiry, près d'Epernay. A l'appel du syndicat, des salariés ont donc débrayé ce mardi.

Les syndicats et la direction nationale de Verallia sont en fait en cours de négociations sur plusieurs dossiers, et pour la CGT, il y a un accord qui suscite l'inquiétude.

Dans cet accord, la direction propose aux salariés en fin de carrière de travailler à 80% payé 90%, ce qui est bien vu par le syndicat. Ce qui ne passe pas, c'est la deuxième mesure, qui concerne les salariés devenus inaptes au travail. D'après le syndicat, la direction propose de leur donner une seule solution de reclassement, et si le salarié refuse, toujours d'après la CGT, il sera licencié.

Hors de question de signer cet accord qui est un plan social déguisé, estime Damien Delancret, délégué CGT à la verrerie de Oiry : "Ce qu'on souhaite, c'est que deux accords différents soient créés. Un accord où on aurait un aménagement de fin de carrière, et un autre où on pourrait discuter du reclassement des salariés inaptes, en interne."

La direction dément vouloir mettre en place une vague de licenciements

Pour le moment l'accord n'est pas adopté. D'après la CGT, la direction va tenter de le faire passer par référendum.

La direction, quant à elle, réfute catégoriquement vouloir mettre en place une vague de licenciement déguisés. Elle assure même avoir des idées ambitieuses concernant les fins de carrière des salariés inaptes.

Par exemple : leur proposer systématiquement un poste de reclassement en interne. Ou encore mettre en place des mesures d'accompagnement externe qui permettent aux salariés définitivement inaptes d’être accompagnés dans leur recherche d'emploi.

L'entreprise Verallia compte 10 000 salariés à travers le monde, dont 1 700 en France. Le plus petite site est celui de Oiry, avec 150 salariés.