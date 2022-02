A Labège, cet hypermarché propose une "bla bla bla caisse" pour pouvoir papoter avec les caissières

Et si vous preniez le temps de discuter avec votre hôte ou votre hôtesse de caisse la prochaine fois que vous irez faire vos courses ? C'est un peu l'idée des "bla bla bla caisses", concept récemment lancé par les hypermarchés Carrefour. Depuis début janvier, il y a en a une par magasin, soit plus de 200 dans toute la France. Des caisses lentes où les clients peuvent papoter sans faire pester ceux qui attendent derrière.

Ces "bla bla bla caisses" sont signalées par un petit panneau. Leur emplacement change tous les jours, les caissiers qui occupent le poste aussi. A l'hypermarché Carrefour de Labège, près de Toulouse, cela fait trois semaines que cette caisse lente a été mis en place. Et ça marche plutôt bien.

Ce jour là, c'est Bernadette qui officie à la "bla bla bla caisse". Elle a un petit mot pour chaque client et ses astuces pour briser la glace : "Ah, _les moelleux au chocolats, j'adore ça !_" lance-t-elle à un client. "Ça se loge là où il ne faut pas, mais c'est très bon !" L'Oréal a entendu parler du concept il y a quelques jours à la télé. Cette salariée qui a 35 ans de maison a tout de suite adhéré au concept : "C'est super agréable : on a des clients qui viennent juste que pour discuter avec nous. Et comme j'aime bien faire la conversation, ça me va bien. Certains clients vivent seuls et n'ont personne à qui parler, ça leur fait du bien de venir échanger quelques mots avec nous dans la journée."

Floréal et Mireille avaient entendu parler de ces caisses lentes à la télévision : "C'est une très bonne idée. Avec ça, pas de stress : _on peut parler avec la caissière sans sentir les autres clients fulminer dans notre dos !_"

Floréal et Mireille après leur passage en caisse © Radio France - Claudia Calmel

Josiane est aussi de cet avis. Elle y voit en plus un avantage pour les caissières : "Elles sont là, toute la journéeà bipper des produits avec des clients qui ne leur adressent pas la parole. _Ce ne sont pas des robots_, je trouve que c'est super qu'on puisse discuter avec elles."

Ludivine est par la "bla bla bla caisse" avec son fils, Soan : "Il aime beaucoup parler aux caissières, mais il est très bavard : à chaque fois, ça prend du temps. _Il est autiste dysphasique_, il aime bien raconter ce qu'il fait. Mais ça peut faire peur aux gens ou ils peuvent le trouver bizarre. Je te trouve que ce système est une bonne chose pour les enfants qui ont des problèmes."

Certains voient dans ce système de caisses lentes un moyen pour la grande distribution de se donner bonne conscience à l'heure ou les caisses automatiques se multiplient dans les supermarchés. Mais Jérôme Bassi, le responsable des caisses de Carrefour Labège, n'est pas de cet avis : "On a des clients qui ont des besoins différents. Certains préfèrent prendre le temps, d'autres sont très pressés. Ils ont donc à leur disposition plusieurs solution. L'idée de ces "bla bla bla caisses", c'est de créeer du lien, de prendre son temps. Il n'y a aucune obligation, les caissières le font sur la base du volontariat... et il y a beaucoup de volontaires ! Nous avons des retours très positifs des salariés comme des clients."

Jerôme Bassi, le responsable des caisses de Carrefour Labège © Radio France - Claudia Calmel

La direction de l'hypermarché pourrait créer une deuxième "bla bla bla caisse" si la première est plébiscitée.