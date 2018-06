Laillé, France

La boulangerie-pâtisserie "la maison gourmande" aime se renouveler. C'est de tradition. "On apporte toujours un gâteau qui va plaire, aux enfants, aux parents. On essaie toujours de trouver des recettes qui plaisent à tout le monde", annonce Laurence Guillemin, la patronne. L'idée de confectionner des desserts spéciaux sur la coupe du monde de football a donc fusé comme un éclair. "J'ai motivé mes troupes en leur disant que c'était maintenant qu'il fallait faire quelque chose, pour être derrière les bleus !"

Laurence et Loic Guillemin devant leur établissement, à Laillé - La maison gourmande

Aux fourneaux, Loic Guillemin, le mari. "On a fait des éclairs, avec deux parfums, deux drapeaux et deux garnitures différentes. L'un avec de l'ananas et une crème légère, et l'autre avec de la framboise, du craquant et une crème légère aussi". Et grâce à ces gâteaux, le chiffre d'affaires va croissant car les clients sont plutôt babas. "Il y a eu de l'étonnement car ce ne sont pas des couleurs habituelles pour un gâteau et ils ne pensaient pas que les drapeaux se mangeaient ! Mais en fin d'après-midi, il n'y avait plus aucun gâteau en vitrine". Et même si les bleus, pourtant menés à la baguette par Didier Deschamps, échouent dans cette coupe du Monde, Loic Guillemin n'en fera pas tout un flan. "Tant pis, on fera les drapeaux correspondant aux équipes encore qualifiées !"