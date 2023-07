A Landerneau, la baisse progressive du bouclier tarifaire inquiète cette gérante de pressing

Rute Machado tient le pressing Aquablue à Landerneau et a déjà dû se séparer de sa laverie à cause de la hausse des prix de l'électricité.

Plus 10% à partir de ce mardi 1er août sur l'électricité. C'est une nouvelle étape dans la fin progressive du bouclier tarifaire. Cette hausse devrait couter 160 euros par an et par foyer. Chez les entreprises, cette hausse inquiète. Beaucoup ont déjà souffert de la flambée des prix de l'électricité. C'est le cas de Rute Machado à Landerneau (Finistère). Sa facture d'électricité a été multiplié par dix, passant de 400 à 4.000 euros par mois. En juin, elle a dû fermer définitivement sa laverie. Il ne lui reste que son pressing.

Changer sa manière de travailler

Et pour éviter qu'il ne connaisse le même sort, Rute a modifié sa manière de travailler. Pendant quatre mois, elle a travaillé de nuit, pour bénéficier des heures creuses, plus intéressantes financièrement. Ses machines aussi ont dû trouver un autre rythme. "Nos planches à repasser consomment beaucoup, donc on les allume que quand on est certains de passer plusieurs heures dessus", explique Rute. Hors de question de les allumer seulement pour quelques pièces. Alors parfois, elle est contrainte de refuser des clients, "ou alors, les délais sont plus long, j'attends d'avoir plusieurs pièces de la même couleur et du même textile pour faire fonctionner les machines."

Et ce sont notamment les sèches linges qui sont les plus gourmands, alors elle privilégie le "séchage naturel". Dans un coin, une énorme machine à repasser les draps. Elle, c'est la "championne de la consommation". "Quand je l'utilise, je coupe tout le reste." Pourtant, malgré ses efforts, sa facture s'élève à 1.000 euros par mois depuis la fermeture de sa laverie. "Je vérifie tout le temps ma consommation", confesse-t-elle.

Passer au gaz

Il y a plusieurs mois, Rute c'était tourné vers des courtiers pour trouver un fournisseur moins cher pour son pressing. "Ils m'ont tous dit qu'EDF était le moins cher... Alors que ma facture avait été multiplié par dix. J'imagine pas ailleurs", souffle-t-elle.

Seul espoir pour Rute, le gaz. "Les séchoirs professionnels peuvent fonctionner soit à l'électricité soit au gaz." Cela lui permettrait de réduire sa consommation électrique mais surtout de changer de tarifs chez EDF. "Je passerai en dessous des 36 kilowattheures par mois". Autrement dit, de passer du tarif jaune au tarif bleu. Un changement très intéressant, 284 euros à 151 euros le kilowattheure. Pour Rute, le calcul est vite fait. "Avec le tarif bleu, je paierai entre 300 et 400 euros d'électricité", contre 1.000 euros aujourd'hui. "Et ça c'est avec les aides de l'Etat. Sans, je ne sais pas combien je devrais payer" souffle-t-elle la voix laissant transparaître son inquiétude.

Rute a interpellé Graziella Melchior, la députée Landerneau, pour alerter sur la situation des petits commerçants.