Landersheim, France

A la rentrée de septembre 2018, Landersheim, petit village de 130 habitants près de Saverne (Bas-Rhin) va doubler sa population avec l'ouverture de l'Académie internationale du vin en Alsace. Il s'agit d'une université privée. Elle délivrera diplôme universitaire (DU) au Master.

A la rentrée 2018, la première promotion comptera une centaine d'étudiants, dont 40 Chinois. En septembre 2019, 600 étudiants venus des 4 coins de la planète pour se former à tous les métiers du vin.

De la basket au vin

Cette académie va s'installer dans les 12.000 mètres carrés de bâtiments laissés vacants par Adidas France qui est en train de s'installer dans le quartier du Wacken à Strasbourg. Dominique Destouches, le président de la société VPCF (Vins de propriétés et château de France) à Monswiller, l'entrepreneur colmarien, Marc Rinaldi et un investisseur chinois Chengqing Sun, sont à l'origine de cette école.

"Il y a deux mondes, celui de la viticulture et celui de la distribution des vins. Beaucoup de vignerons avec qui je travaille ont plus de 70 ans et n'arrivent pas à vendre leur domaine, faute de jeunes formés; à côté de cela dans la grande distribution, il y a une évolution de la grande distribution où le vin redevient un métier, dont ils ont besoin de sommeliers-cavistes. Donc l'idée était de former des jeunes qui correspondent à ces nouveaux métiers", explique Dominique Destouches.

Le montant des investissements se chiffre à plus de 18 millions d'euros, qui comprennent l'aménagement de deux campus pour héberger les étudiants à Saverne.