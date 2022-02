A Landivy, LOU Légumes se lance dans la production de pleurotes et renforce son offre de champignons

A Landivy, dans le bocage mayennais, LOU Légumes diversifie sa production sur sa champignonnière. L'entreprise familiale se lance dans la culture de pleurotes et renforce ainsi sa vocation de producteur de champignons frais sans pesticides.

Installée dans la petite commune depuis l'an dernier, LOU Légumes dispose d'un site ultra-moderne avec 26 espaces dédiés à la culture de champignons. Et le besoin de main d'oeuvre ne manque pas explique Emmanuelle Roze, l'une des responsables de la société : "nous n'avions pas de pleurotes dans notre gamme. C'est un champignon très sain qui a plein de valeurs nutritionnelles, très utilisé dans la restauration et on envie que les restaurateurs soient bientôt des clients. On en vend notamment dans les enseignes bio Biocoop et La Vie Claire. Pour l'instant, nous n'avons pas de projet d'agrandissement, no. Et en ce moment, on recrute car on monte en puissance". Une trentaine de postes sont disponibles sur le site de Landivy.