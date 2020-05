A Landivy, une champignonnière géante va s'installer avec à la clé la création de 150 emplois

C'était un secret bien gardé par les élus locaux. Après trois ans d'échanges et de discussions, l'annonce officielle a été faite la semaine dernière. Le groupe familial breton spécialiste du champignon frais, Lou Légumes, va créer un deuxième site en Mayenne. Après celui de Poilley en Ille et Vilaine, c'est à Landivy aux frontières de la Bretagne et de la Normandie que l'entreprise a choisi de s'implanter. Emmanuelle Roze, l'une des co-fondatrices de Lou Légumes explique le choix de Landivy : "ce n'est pas très loin de notre site principal et nous avions besoin d'un nouveau bassin d'emplois. Et puis, nous avons eu un très bon contact avec les représentants de la communauté de communes du Bocage mayennais."

Sur un terrain de 33 000 mètres carrés dans la zone d'activité située route de Saint-Hilaire du Harcouët, Lou Légumes va construire un bâtiment de 11 500 mètres carrés pour y installer 26 salles de cultures de champignons bio. Cette champignonnière sera dédiée à la production de champignons blancs, Bella rosés et pleurote pour faire face à une demande grandissante des consommateurs.

La capacité annuelle de production sera d'environ 4500 tonnes de champignons bio.

Cette nouvelle champignonnière présente l'avantage logistique d'être proche du site actuel du groupe Lou Légumes, tout en offrant un nouveau bassin d'emplois à l'entreprise.

Une projection 3D de ce que sera la futur usine du groupe Lou Légumes à Landivy. - D.R

Les travaux de construction devraient débuter en septembre après la viabilisation du site cet été. La livraison est prévue dans un an pour une ouverture programmée en juin 2021.

150 recrutements en mars 2021

Cette implantation est évidemment et surtout une bonne nouvelle pour l'emploi et pour le dynamisme économique du Bocage mayennais. Le groupe Lou Légumes annonce vouloir recruter 150 personnes en CDI au printemps prochain. Un plan de formation sera mis en place pour préparer aux métiers liés à la production et à la transformation de champignons frais. Le maire de Landivy, Marcel Ronceray, était dans la confidence depuis plus de trois ans, depuis le début des négociations. A l'époque, c'est encore Jean-Pierre Dupuis qui était maire de Landivy (Marcel Ronceray a pris la succession en 2018 suite au décès de monsieur Dupuis). Pour Marcel Ronceray, "c'est un aboutissement de trois ans de relations et de discussions dans la confiance et la discrétion avec les responsables de l'entreprise. Pour le tout le secteur, c'est très important au niveau du développement du dynamisme. Pour nos commerces, mais aussi pour les écoles et le collège dont les effectifs sont difficiles à maintenir. C'est une bonne nouvelle".