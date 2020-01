A Laruns une première en France : un magasin "Décathlon contact"

Désormais on pourra acheter son matériel au décathlon de Laruns

Décathlon n'ouvrait jusqu'ici que des magasins éphémères, le temps d'une saison au ski dans les Alpes, ou l'été sur le littoral. Le magasin de Laruns a vocation à rester ouvert toute l'année. Il sera installé dans un local déjà existant sur 150 à 200 mètres carrés, près de l'Intermarché, à l'entrée de la commune.

Décathlon veut conserver ses clients de la vallée d'Ossau

Décathlon est déjà présent près de Pau, à Lescar. Mais une étude réalisée il y a deux ans, montrait que les clients venus de la vallée d'Ossau rechignaient de plus en plus à venir jusqu'à Lescar. Pendant deux ans, le projet a mûri et il est en train d'aboutir.

Pierre lacroix, directeur du Décathlon Lescar

Laruns est un haut lieu du sport béarnais et de la vie touristique béarnaise.

Décathlon contact à Laruns : une offre multi-sports

Ce magasin ne sera pas réservé aux sports d'hiver, loin s'en faut. On y trouvera toute la richesse du sport en montagne, mais aussi du matériel pour les clubs sportifs du secteur, ou les scolaires, sans oublier la piscine de Laruns et bien sûr le cycle. Laruns accueille aussi de nombreux événements qui peuvent attirer des clients, comme le passage du tour de France, ou la fête du fromage.

Pierre Lacroix, directeur du magasin Décathlon Lescar

En revanche il n'y aura pas de location de skis, pas question d'entrer en concurrence avec les loueurs du secteur. On pourra acheter sur le catalogue digital et se faire livrer sur place. Ce nouveau magasin devrait ouvrir avant la fin de la saison de ski, mais aucune date n'est encore fixée.