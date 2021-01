A Lattes les salariés licenciés de Schneider veulent une prime

Depuis la fin de la semaine dernière, des salariés de Schneider Electric à Lattes (Hérault) sont en grève et se relaient jour et nuit devant le portail de l'usine. Le site va fermer cette année, laissant sur le carreau 80 personnes et les négociations avec leur direction sur les conditions de départ n'ont pas été dans le sens qu'ils souhaitaient.

Monique MIRANDA l'une des salariées en grève, elle est membre du syndicat FO Copier

Une prime de préjudice de 25 000 euros

Devant le portail de l'usine ils sont une cinquantaine autour d'un feu. Ils ont déployé une banderole "stop aux massacre industriel et aux suppressions d'emplois" . Les syndicats négociaient avec la direction depuis 5 mois, le 12 janvier elle leur a dit "fin des discussions". Ce n'est pas acceptable pour Jean-Charles Bigotière de FO il estime que la prime de préjudice de 25 000 euros réclamée est méritée au regard de ce qu'ont enduré les salariés ces dernières années , "on a sacrifié tous les sites du bassin montpelliérain , c'est le troisième qui ferme donc les salariés, en ont marre. Certains ont eu 5 restructurations en 9 ans donc il veulent cette prime de préjudice"

Je veux quelque chose qui soit digne d'être reçue par un ouvrier qui a travaillé toute sa vie. Une reconnaissance du travail des gens d'en bas, Denis salarié de 57 ans

Face a la mobilisation, la direction a fait un pas en acceptant finalement de discuter de cette prime mais pas pour un montant aussi élevé . Des salariés ont alors décidé d’entamer une grève de la faim dont Denis Parrinello 57 ans . Il ne demande pas la lune mais assez pour partir sereinement. Pour l'instant le bras de fer continu et les salariés sont bien décidés a se faire entendre.

Reportage devant le portail de l'usine Copier