En Mayenne, des consommateurs inquiets après une étude sur des étiquettes trompeuses

Cela vous est sûrement déjà arrivé en revenant du supermarché : vous regardez de plus près l'étiquette d'un yaourt qui porte la mention "aux fraises", et vous vous réalisez qu'il ne contient en réalité que quelques pourcent de ce fruit. Autre exemple : un produit avec un petit drapeau bleu blanc rouge sur l'emballage ... dont vous découvrez qu'il n'a en fait été que conditionné en France.

Ce type d'étiquetage trompeur est une pratique courante selon l'association de consommateurs CLCV. Elle a passé au crible près de 900 produits pendant cinq ans, de 2017 à 2021, et elle sort aujourd'hui son enquête sur le sujet. Elle dénonce des pratiques "qui induisent le consommateur en erreur".

"C'est de la publicité mensongère !"

Une situation dans laquelle se sont trouvées Sylvie et sa fille Maurine. Elles viennent de se garer sur le parking d'un supermarché lavallois, et toutes les deux sont assez choquées par les résultats de cette enquête. "C'est de la publicité mensongère", s'agace Sylvie. "Souvent quand on fait les courses, on fait vite parce qu'on n'a pas le temps ou par manque d'intérêt. Alors on se fie à l'étiquette et on met dans le chariot." Et Maurine approuve ce que dit sa mère : "C'est vrai qu'on regarde surtout l'emballage : si on nous dit qu'il y a de la fraise dedans, on y croit."

Sylvie et sa fille Maurine, s'apprête à faire leurs courses dans un supermarché lavallois © Radio France - Mathilde Bouquerel

Nadia est agricultrice à Vaiges alors pour elle, acheter français et même local, c'est très important. Apprendre que certains étiquettes font croire à des produits français l'agace donc beaucoup. "C'est inadmissible", estime-t-elle. "On est tous pareil : quand on fait nos courses, on va vite, on ne prend pas le temps de décrypter toutes les étiquettes. Et _c'est vrai que voir un drapeau français sur un emballage ou lire la mention "produit français" va me mettre en confiance_, alors que je me fais peut-être avoir !"

Pour cette autre cliente en revanche, le résultat de l'enquête n'est pas une surprise. "Je m'étais fait la remarque en achetant un jus de fruit avec mes belles-filles la dernière fois", raconte-elle. "Ils annoncent un pourcentage de fruit qui n'est pas exact quand on regarde bien l'étiquette. Donc je préfère acheter des fruits pour faire mes propre jus, mes propres yaourts ... C'est plus naturel et c'est plus économique." Même si, elle le reconnaît, il faut du temps pour fabriquer soi-même.