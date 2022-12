À Laval, la solidarité s'organise autour des familles Ukrainiennes pour Noël

Premier Noël des familles ukrainienne à Laval, organisée par les bénévoles de la Croix Rouge, USL basket et des étudiants d'UCO.

Voilà bientôt 10 mois que le conflit Russo-Ukrainien dure. Pour leur premier Noël loin de chez eux, en Mayenne, une journée festive s'est tenue à la maison de quartier d'Hilard, avec la participation d'une dizaine de bénévoles.

"Bien sûr j'aimerais passer Noël chez moi mais je suis quand même très heureuse ici"

À la maison de quartier d'Hilard, une salle a été spécialement aménagée pour que les familles puissent passer un moment convivial. Il y a des décorations de partout, des sapins colorés, et diverses animations.

Armelle, bénévole de la Croix Rouge est une des mains qui s'est attelée à l'organisation minutieuse de cette journée :"On a préparé des cadeaux de Noël pour chaque enfant, un coin lecture où les enfants peuvent repartir avec le livre qu'ils souhaitent, il y a aussi un stand maquillage, un goûter et un atelier décoration", énumère-t-elle sourire aux lèvres.

Et justement, à l'atelier décoration, la petite Anastasia, réfugiée Ukrainienne âgée de 13 ans, confectionne des étoiles de Noël, "Tout le monde est très gentil ici, je passe une très belle journée, bien sûr, j'aimerais passer Noël chez moi, mais je suis quand même très heureuse ici !" assure-t-elle.

Les familles Ukrainiennes ne baissent pas les bras

Pour animer cette journée, deux DJ sont aux platines, un Français et un Ukrainien. Quand l'hymne Ukrainien passe, la réalité de la guerre rattrape vite les esprits. Les familles se réunissent au milieu de la salle et elles chantent l'hymne, avec une bougie à la main. La chanson se termine par des applaudissements et des cris "Gloire à l'Ukraine !"

Malgré tous les bouleversements dus à la guerre, ces familles ne perdent pas espoir et perpétuent leurs traditions ukrainiennes, même loin de chez elles. Notamment celle de la bougie de la paix, comme l'explique Anastasia :"Cette bougie représente la lumière de la paix de Bethléem, c'est une tradition qui revient chaque année avant Noël, c'est très important pour nous, on allume les bougies, d'une flamme à une autre, d'un cœur à un autre."