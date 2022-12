À Laval, le centre commercial Grenoux se refait une beauté avant Noël

Ce jeudi 1er décembre marque une grande étape pour le centre commercial de Grenoux à Laval, il n'avait pas été rénové depuis sa création, il y a 30 ans.

Quoi de neuf ?

Le centre a été inauguré hier, après plus d'un an de travaux. Ce géant de 7000 m2 est passé de 30 à 40 boutiques, 11 nouvelles, dont 7 franchisés et indépendants. Le secteur de la restauration aussi s'agrandit, avec une boulangerie et un restaurant inspiré de la culture américaine, Holly's Diner.

Ludovic Corgnet, le directeur du centre, détaille les autres nouveautés : "Nous avons rénové les façades, pour une meilleure isolation thermique, on a aussi remplacé l'ensemble de nos lumières en LED. Ça nous a permis de réaliser plus de 70 % d'économie d'énergie. En terme d'accessibilité du centre commercial pour les clients, des aménagements aussi ont été fait, il explique : "nous avons mis en place une piste cyclable côté nord du parking. Côté sud, il y a désormais une borne de recharge pour les voitures électriques, trottinettes et scooters."

2.2 millions de visiteurs par an

Les "plus gros week-ends de l'année représente 15 % du flux annuel de fréquentation, flux annuel de 2.2 millions de visiteurs par an", selon le directeur. L'objectif serait de rentabiliser les quelques 6.2 millions investis pour la rénovation. "Grâce à la restructuration du centre et à la venue de nouveaux commerçants, nous espérons dépasser les niveaux de fréquentation d'avant crise COVID-19, récupérer une clientèle potentiellement perdue et fidéliser celle existante", se réjouit-il. "Pour le moment nous sommes bien partis pour".