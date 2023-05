À Laval, le secteur de la pâtisserie attire de plus en plus

Le métier de pâtissier connaît des difficultés de recrutement, comme la plupart des métiers de bouche. Près de 10.000 postes de pâtissiers sont actuellement à pourvoir en France. En revanche, en Mayenne, c'est le contraire, la profession attire énormément.

Des classes pleines sans difficultés

Dans les centres de formations, les classes sont pleines à craquer de jeunes désirant devenir pâtissier.

Sebastien Marsat est le directeur de l'Université régionale des métiers de l'artisanat (URMA) en Mayenne :

**"**Les formations en pâtisserie sont des formations qui marchent très bien. On est aujourd'hui aux alentours de 120, voire, 130 apprentis en pâtisserie, que ce soit du CAP, de la mention complémentaire ou du BTM. Cette année, on a rempli les sections sans problème et l'année prochaine semble suivre."

Parfois, l'apprentissage, peut être compliqué en entreprise pour de jeunes apprentis. Mais selon Sebastien Marsat, le taux de rupture de contrat reste très faible en Mayenne :" Des fois, il y a, comme on dit, des incompatibilités d'humeur, mais ça reste vraiment à la marge. En termes de rupture de contrat on est entre 10 et 12 ruptures sur les 120 et c'est souvent pour des changements de projets professionnels", explique-t-il.

Concernant l'insertion professionnelle, une fois que l'apprenti a eu son diplôme, le taux d'insertion professionnel est très haut, "entre 90 et 100% d'insertion à 6 mois", rappelle le directeur.

Un métier contraignant pour la vie personnelle

Ces résultats son néanmoins assez paradoxaux avec les chiffres nationaux car près de 10.000 emplois sont vacants en France dans ce secteur. Si les classes sont toutes aussi remplies au lycée professionnel de Robert Buron à Laval, Fabien Colombu, délégué aux formations professionnels du lycée Robert Buron explique ces 10.000 postes vacants par les conditions de travail difficiles à supporter dans la durée :

"Les gens ne font pas ce métier toute leur vie. Quand vous êtes boulanger-pâtissier, vous travaillez tous les week-ends, tous les jours fériés et dans le contexte familial, c'est compliqué. Donc la tension vient plutôt de là. Je pense qu'en Mayenne, on a suffisamment de gens qui veulent devenir pâtissier. Le problème de la tension de ces métiers, c'est que certains ne veulent pas faire ce métier toute leur vie par rapport aux contraintes."

Des CV qui s'entassent, mais pas partout

À Laval**, les piles de CV s'entassent dans les boutiques de pâtisserie.**

C'est notamment le cas à la chocolaterie au Petit Prince. Pour espérer avoir une place cette année, il faut s'y prendre à l'avance, admet Guillaume Dufour, le gérant :" Normalement, on est déjà complet pour l'année prochaine. Maintenant, quand il y a des jeunes qui veulent intégrer notre pâtisserie, c'est près de deux ans à l'avance qu'ils commencent à postuler."

Ce patron reçoit aussi beaucoup de demandes d'apprentissage, mais aussi de stage-découverte en formation, "la dernière fois, c'est une médecin urgentiste qui est venu justement me demander ce que c'était que le niveau professionnel. Elle voulait faire un stage d'un mois dans le cadre d'une reconversion professionnelle."

S'il n'y a pas de manque à Laval, ce n'est pas forcément le cas dans tout le département, rappelle Fabien Colombus, directeur délégué aux formations professionnelles du lycée Robert-Buron :

"Il n'y a pas de problème de recrutement sur Laval mais il peut y avoir des problèmes de recrutement sur des communes qui vont moins attirer. Je sais que, par exemple, à Evron, on a longtemps cherché un pâtissier. Je ne pense pas que ce soit lié au manque de jeunes en formation, mais plutôt aux soucis de mobilités", explique-t-il.

Concernant la boulangerie en revanche, moins de jeunes sont attirés par ce métier.

À l'URMA Mayenne, le directeur remarque une baisse de 50% de la demande de formation à cette filière, à la même période qu'en mai 2022.

Selon lui, la seule explication, "c'est la mauvaise pub qu'il y a eu sur le secteur de la boulangerie, sur les difficultés des boulangers par rapport à l'approvisionnement et au coût de l'énergie, ce qui a amené quelques entreprises à fermer."

Il appelle d'ailleurs les jeunes à relativiser car "ce ne sont que quelques entreprises qui ont mis la clé sous la porte et pour la plupart, ce sont des sociétés qui étaient déjà en difficulté. Pour les autres, il n'y a aucun souci. C'est un métier pour lequel il y a des besoins. Il n'y a aucune crainte à avoir", rassure Sebastien Marsat.