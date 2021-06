A Laval, les agences de voyages retrouvent leur clients

Comme les cinémas et les terrasses, les agences de voyage ont rouvert le 19 mai. Elles peuvent à nouveau accueillir les clients, qui reviennent doucement et réservent leurs vacances pour juillet et août.

"On a le moral, on est vraiment au taquet", sourit Nathalie. Elle a rouvert son agence Havas Voyage située en centre-ville de Laval le 19 mai. "On est tellement content de reprendre l’activité. On a été un petit sous cloche pendant un an et demi donc ça y est on refait surface. On est content de revoir nos clients", insiste la responsable.

On sent que les gens ont tellement été punis, qu’ils ont envie de partir quoi qu’il arrive.

Un mois avant le début des vacances d’été, les clients poussent timidement les portes vitrées de l’agence, avec une destination principale cette année : l’Europe. "De nombreux clients se sont reportés sur la Grèce et ses îles, précise Nathalie. On a aussi un petit peu de demandes sur l’Espagne et un frémissement sur la Tunisie. On sent que les gens ont tellement été punis, c’est vraiment le terme qu’ils utilisent, qu’ils ont envie de partir quoi qu’il arrive."

Trois fois plus de voyages en France

Une tendance confirmée de l’autre côté de la rue dans l’agence Tui. "Pas mal de gens se dirigent vers la Grèce et la Croatie. Beaucoup l’Espagne et l’Italie aussi," ajoute Anna, agent de voyage. Comme l’été 2020, les vacanciers se tournent aussi beaucoup vers la France. "On a beaucoup plus de demandes que les années précédentes, le double voir le triple," confirme Anna.

Qui part en voyage ?

"Des familles et des couples", répond Nathalie. Peu de personnes âgées passent par son agence de voyage. "On sent que les personnes âgées veulent attendre encore un peu, car la plupart d’entre elles veut faire des circuits organisés sur des longs courriers. Là, ce sont vraiment des gens qui travaillent et qui ont envie de partir, qu’ils soient vaccinés ou pas"

Des réservations de derrière minute

Les clients des deux agences réservent pour les mois de juillet et d’août. "Mais on aura certainement beaucoup de dernière minute, ajoute Nathalie. On sent que ça bouge et puis il y a de la place les hôtels ne sont pas complets donc c’est intéressant pour nous."