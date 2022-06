En Mayenne, les salariés de l'énergie réclament une revalorisation de salaires

Les agents du secteur des énergies électriques et gazières de France, RTE, Enedis et GRDF pour le gaz ont fait grève ce mardi sur le site RTE, route de l'Huisserie, à Laval à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO CFDT et CFE) pour demander une revalorisation du salaire national de base pour faire face à l'inflation et à l'augmentation des prix. "Les agents réclament une augmentation de 4,5%, ce qui correspond à un peu plus de 50 euros net par mois.", explique Alexandre Peard, secrétaire général CGT energie 53. "En augmentant ce salaire national de base, c'est tous les agents qui vont profiter de l'augmentation que l'on soit en execution, maîtrise ou cadre."

Jean-Sébastien Danjeul, est agent du réseau de transport électricité RTE. Selon lui, une augmentation de son salaire est indispensable aussi pour l'attractivité du métier. "J'ai eu une augmentation l'année dernière, je suis passé un petit peu au dessus de 2 000 euros. Ce ne sont pas des primes qu'on veut, c'est du salaire. On travaille, il nous faut un salaire attractif. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de complications pour recruter."

Un peu plus d'une vingtaine de salariés se sont mobilisés sur le site RTE, à Laval. À l'issue des négociations nationales, selon le syndicat CGT, la direction a proposé une augmentation de 0,7% des salaires (à la place de +0,5%, initialement). L'intersyndicale appelle à une nouvelle grève ce jeudi 30 juin.