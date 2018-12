À Laval, les commerçants font le bilan après un mois de décembre compliqué

Laval, France

Le mois de décembre est souvent une période cruciale pour les commerçants, cette année ils appréhendaient une fin d'année morose avec notamment la mobilisation des Gilets jaunes, "finalement on a un bon bilan, tout s'est bien passé" témoigne Séverine, gérante d'une chocolaterie à Laval.

De l'avis de beaucoup et notamment de Karine Leray, présidente de l'association "Laval cœur de commerces", le mois de décembre s'est joué en deux temps, "les quinze premiers jours ont été préoccupants avec notamment les manifestations des Gilets jaunes, on ne voyait pas grand monde, et puis les quinze derniers jours ont en partie rattrapé le chiffre d'affaire" raconte la présidente.

Elle ajoute "on a eu beaucoup de clients au dernier moment, je pense que c'est la nouvelle façon de consommer, on achète à la dernière minute maintenant."

Si les commerçants sont plutôt satisfaits, une météo plus clémente avec des températures 'plus hivernales' aurait été la bienvenue, en particulier pour les gérants des magasins de vêtements, "les clients ont fait l'impasse sur les gros manteaux, on commence tout juste à ressentir l' hiver" explique Stéphane propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter.

Désormais, les commerçants lavallois se concentrent sur les soldes d'hiver qui débutent le 9 janvier 2019.