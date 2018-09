Laval, France

"Pour un hébergement d'urgence digne " pouvait-on lire sur les affiches. Ce samedi 22 septembre à Laval, près de 300 personnes se sont mobilisées pour soutenir la Halte de Nuit. Le chanteur HK était également présent pour chanter quelques chansons.

L'hébergement d’urgence pour les sans-abri installé à Saint-Nicolas à Laval et qui accueille une trentaine de personnes va fermer fin octobre. Le lieu est devenu trop petit et insalubre. L'association Revivre qui gère la structure souhaite déménager dans le centre-ville. Problème, cette installation semble déranger la mairie et la préfecture évoquant "un endroit inadapté pour accueillir des SDF".

La préfecture a indiqué chercher un local et avoir une visite la semaine prochaine.