À Laval, trois amies commerçantes en ligne vont ouvrir une boutique éphémère

Décoration d'intérieur, bougies, fleurs séchées et vêtements pour bébés : après avoir lancé leur commerce en ligne chacune de leur côté, Marie Mazet, Noéline Leray et Manon-Jade Bréhin vont ouvrir une boutique éphémère à Laval, pendant deux mois. Un projet entre amies, pour gagner en visibilité.

Leurs activités ne sont pas forcément liées, mais ça ne les empêchent pas d'ouvrir une boutique commune. Le 3 novembre prochain, Marie Mazet, Noéline Leray et Manon-Jade Bréhin inaugurent "Le concept des copines" à Laval, 56 rue du Val de Mayenne. Un concept-store à durée de vie limitée : la fermeture est prévue le 25 décembre.

Marie Mazet vendra sa décoration d'intérieur "Ligne d'horizon", Noéline Leray ses bougies et ses fleurs séchées "Noyarel", tandis que Manon-Jade Bréhin proposera des vêtements pour bébés "Les petits habits d'MJ". Un projet né d'une volonté de se réunir entre amies, raconte Marie Mazet.

J'ai eu l'idée de fusionner nos activités, et Manon-Jade et Noéline ont tout de suite dit oui. On a des milieux qui s'accordent très bien, et le modèle de concept-store est encore assez rare à Laval. Donc le but c'est d'innover et de se faire connaître aux habitants aux alentours.

Une ambiance et des couleurs communes

Si la décoration d'intérieur et les bougies et fleurs séchées s'assemblent facilement, c'est pourtant moins logique pour les vêtements pour enfants de Manon-Jade Bréhin. La commerçante lavalloise trouve pourtant des points communs entre son activité et celle de ses amies.

Déjà, on manque toutes les trois de local pour présenter nos produits. Et puis moi mes vêtements ont des couleurs assez sobres qui se marient très bien avec ce que font Noéline et Marie, donc ça peut donner une ambiance très sympa. Ca nous permet aussi de mieux connaître les produits de chacune, parce qu'on ne va pas vendre que les nôtres.

Les trois amies ont toutefois fait le choix d'ouvrir une boutique temporaire, plutôt qu'un magasin permanent à Laval. Pour Noéline Leray, ce choix s'explique par leur manque de disponibilité le reste de l'année, le caractère principalement numérique de leur activité, mais aussi pour se concentrer sur les périodes de fin d'année.

Donner des idées cadeaux

La période des illuminations ramène énormément de monde à Laval, explique Marie Mazet. Aussi bien des Mayennais que des Bretons, des Parisiens ou des gens du sud de la France. Et puis deux mois avant Noël, ça permet aux gens de trouver des idées de cadeaux ou de s'inspirer de nos produits.

Si une boutique permanente n'est pas dans les cartons, les trois amies commerçantes ne sont pas fermées à l'idée d'ouvrir un magasin sur le long terme, pourquoi pas géré par d'autres vendeurs, si le succès est au rendez-vous.