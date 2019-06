A Laval, le collectif de défense des services publics se mobilise pour rouvrir le bureau de poste de la gare

Laval, France

Les militants du collectif départemental de défense des services publics en Mayenne veulent que le bureau de poste de la gare soit à nouveau en fonctionnement A Laval, il n'y a que trois bureaux de poste qui assurent tous les services. Les autres sont des points de relais, destinés au courrier, aux colis... C'est insuffisant pour eux. Ils ont donc commencé ce mercredi à faire remplir un questionnaire aux habitants de la ville. Les réponses vont leur servir à faire pression, au moment où le contrat de présence postale est en pleine discussion au niveau national.

La population de ce quartier est largement lésée

Michèle Blot, secrétaire départementale de la CGT FAPT et membre du collectif, explique l'importance de ce bureau au cœur du quartier de la gare : "On souhaite remettre un équilibre sur la ville. La population est largement lésée. Quand elle veut faire une opération bancaire elle doit aller dans le centre ville, se rendre à l'extérieur ou à Saint Nicolas... C'est des déplacements supplémentaires." Elle ajoute : "En plus c'est une population sensible, à caractère social important. Ça pose la question des services publics qui sont dus aux usagers."

Le collectif espère pouvoir faire la même opération à Château-Gontier Bazouges dans les semaines à venir. Ce bureau de poste est en effet sur la sellette.

Les militants avaient pour but de faire remplir 400 questionnaires ce mercredi, en faisant du porte à porte. © Radio France - Emma Deunf

L'importance du lien humain, la qualité des services postaux... Ce sont autant de points abordés dans ce questionnaire. La consultation a commencé dans le quartier des Pommeraies,directement concerné. Deux militants sonne, et un couple ouvre sa porte. "Est-il nécessaire de réimplanter un bureau de poste à la gare ou pas ?" "Ah oui oui ! C'est très utile" acquiesce René, un habitant du quartier. Les premières réponses sont unanimes. "On est obligés de se déplacer, ça nous fait beaucoup plus loin. Si en plus il faut aller en centre ville, se déplacer avec la voiture, trouver un endroit où se garer... Ce n'est pas normal pour une ville comme Laval !" ajoute le vieil homme.

Si les questionnaires ont d'abord été remplis dans le quartier des Pommeraies, les militants espèrent pouvoir couvrir toute la ville dans les prochaines semaines.