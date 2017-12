Situé à proximité de la station d'épuration, d'un abattoir de porcs et d'une société de textiles, le quartier du Gravier est souvent victime de mauvaises odeurs. Une étude doit commencer au printemps afin de déterminer d'où elles viennent et comment les réduire.

Laval, France

Mais d'où viennent exactement les mauvaises odeurs qui déferlent sur le quartier du Gravier à Laval? Les riverains qui se mobilisent depuis plus d'un an devraient bientôt avoir leur réponse. En effet une étude doit commencer au printemps 2018. Objectif : mesurer ces odeurs, savoir qui les émet et surtout comment les réduire.

Le quartier du Gravier est en effet situé entre la station d'épuration, l'abattoir de porcs Holvia et la société de textiles TDV Industries. En fonction de la localisation de leur maison et du sens du vent, les riverains décrivent des odeurs récurrentes de "plastique brûlé", de "produits industriels" ou tout simplement "d’égout". " Ça ne sent pas tous les jours, mais c'est incommodant", tranche Jacques, qui habite le quartier depuis plus de 25 ans.

Pour les gens qui veulent déjeuner dehors l'été, c'est intenable"

Face à ce constat, Jean-Paul Goussin, l'adjoint chargé de la médiation à Laval s'est emparé du dossier. Il a rencontré les riverains, les collectivités concernées et les entreprises mises en cause. Après plusieurs mois, ces dernières ont accepté de participer au financement d'une étude, aux côtés de la ville et de l'agglomération. La communauté d'agglomération de Laval vient d'ailleurs de voter un financement à hauteur de 5000 euros lors du dernier conseil communautaire, lundi 11 décembre. Le montant total de cette étude s'élève à 30 000 euros.

"Je crois que plus personne ne discute l'existence des odeurs. Tout le monde a pris ses responsabilités", analyse Jean-Paul Goussin. L'adjoint chargé de la médiation est donc passé à l'étape suivante : élaborer le cahier des charges de cette étude. Reste par exemple à déterminer quels procédés seront mis en place pour effectuer les relevés. Utilisera-t-on des capteurs? Ou bien un jury de nez? Cela reste encore à déterminer en concertation avec les différentes parties.

Une étude sur plusieurs mois

L'étude devrait durer plusieurs mois, notamment l'été, période à laquelle les riverains se disent le plus impactés. Avec ces données, les experts pourront faire des préconisations pour améliorer la situation. Mais encore faudra-t-il qu'elles soient appliquées par la suite. De ce côté-là, Jean-Paul Goussin se veut confiant: "Autour d'un abattoir ou d'une station d'épuration, il y aura toujours un petit résidu d'odeurs, mais je pense qu'un certain nombre d'améliorations pourront être apportées. En tout cas, chacun peut compter sur ma détermination pour aller jusqu'au bout du dossier" assure-t-il.