VIDÉO "A Lavaur tous essentiels" : la manifestation réunit une centaine de commerçants

Coiffeurs, vendeurs de vêtements, quincailliers, professeurs de danse, voyagistes. Ils étaient une centaine sur les allées Jean Jaurès de Lavaur ce mardi matin. Une manifestation pour dénoncer la fermeture des petits commerces dit non-essentiels à l’instar de celle qui a eu lieu à Toulouse vendredi dernier. Tous sont venus avec un objet symbole de leur métier. Et ensemble pendant de longue de minutes, ils égrènent les métiers dont les boutiques ne peuvent pas ouvrir. Et ils crient ensemble "coiffeurs, fleuristes… ESSENTIELS"*

En cage

Des commerçants qui espéraient que l’ouverture puisse se faire après le 12 novembre mais qui commencent à comprendre que ça ne devrait pas être avant le 1er décembre. "Nous avons l’impression d’être enfermé dans nos boutiques" raconte une des salariés de la maison Pinel, un quincaillier avec un balai à la main. "Le monde continue de tourner et nous, nous sommes en cage". Il y a aussi ceux qui doivent trouver des petits boulots pour survivre. "Je ne peux plus faire cours depuis 3 semaines" évoque une professeur de danse "alors je sers des repas à la cantine pour les enfants." Tous évoquent aussi la période décisive de Noël qui arrive et l'insuffisance de la vente à emporter en "drive ou click and collect."

Le maire de Lavaur, Bernard Carayon était dans le rassemblement. © Radio France - SM

Une manifestation à l’appel de du Cercle économique du Vaurais qui était aussi largement soutenu par la municipalité. Le maire de Lavaur, Bernard Carayon a tenu a être au milieu de ces commerçants en détresse. "D’un point de vue sanitaire, je ne peux pas comprendre que les bureaux de tabacs soient ouverts et que les salles de sport soient fermées" martèle l’élu qui a signé plusieurs arrêtés jugés « illégaux » par la préfecture pour que ces commerces soient ouverts.