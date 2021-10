"On a les atouts pour faire du Grand Est une destination premium en termes touristiques"

Pour la première fois, 150 entreprises "fleurons" du tourisme dans le Grand Est se sont réunies hier au Center Parcs des Trois Forêts, à Hattigny, pour le "Club Croissance Tourisme Grand Est". L'idée ? Tirer des enseignements de la crise sanitaire pour mieux travailler ensemble et mieux s'adapter aux visiteurs de notre région. Arnaud Robinet, vice-président en charge du tourisme à la Région, et président de l'Agence régionale du tourisme Grand Est, était l'invité de France Bleu Lorraine ce vendredi.

Une vocation d'"agitateur d'idées"

Le Club Croissance Tourisme a été créé au cœur de la crise sanitaire il y a un an, à l'initiative de l'Agence régionale du tourisme et de deux co-fondateurs, Pierre Singer, directeur du Parc de Sainte-Croix, et Michelle Kunegel, présidente de LK Tours - Europatours Voyages. "Ce club a une vocation d'agitateur d'idées, détaille Arnaud Robinet. Comment accompagner cette évolution du tourisme aujourd'hui, suite à la crise du Covid, mais aussi suite aux évolutions technologiques ? L'idée, c'est d'accompagner les pouvoirs publics sur ces sujets", poursuit-il, citant deux exemples : la durabilité - un tourisme plus vert - et la digitalisation - une meilleure offre numérique.

Permettre aux acteurs de travailler ensemble, de se rencontrer, de fédérer, de créer des réseaux, des offres..."

L'idée, c'est aussi que des entreprises puissent travailler ensemble, avec des relations entre secteurs, par exemple un hôtelier et un transporteur qui créent des formules pour combiner leurs services, ou de la solidarité entre de grosses sociétés et des plus petites, en cas de coup dur. "Ce club est aussi une cellule pour permettre aux acteurs de travailler ensemble, de se rencontrer, de fédérer, de créer des réseaux, des offres", souligne Arnaud Robinet.

De la Champagne à la Route des vins d'Alsace, en passant par le vignoble lorrain

Concrètement, "un hôtelier de Reims a tout intérêt à travailler avec l'un de ses collègues lorrains, car l'intérêt est de garder les touristes le plus longtemps sur le territoire. On a des parcours à créer sur la région Grand est, sur le tourisme mémoriel, ou sur l'oenotourisme : commencer par la Champagne, continuer avec le vignoble lorrain et terminer par la Route des vins d'Alsace, par exemple. On a les moyens, les atouts, pour faire du Grand est une destination premium pour le tourisme."