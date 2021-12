À Leucate, les ostréiculteurs sont sur le pont à l'approche des fêtes

L'activité est débordante au village ostréicole de Leucate où les commandes de bourriches d'huîtres vont bon train. Des huîtres qui seront particulièrement savoureuses cette saison grâce à des conditions météo idéales selon Christophe Guinot, ostréiculteur et gérant de la "Cabane des tontons".

C'est un incontournable des tables du Réveillon: les bourriches d'huîtres qui se dégustent tout au long de l'année dans les différentes cabanes du célèbre village des ostréiculteurs de Leucate. Pour Christophe Guinot, l'emblématique patron de la "Cabane des Tontons", les journées de travail sont particulièrement bien remplies ces temps-cis: " On fait vraiment de notre mieux pour satisfaire nos nombreuses commandes, tout le monde met les bouchées double. Moi qui suis au bout du port, j'ai déjà une dizaine de bateaux qui sont partis avec des équipages un peu plus nombreux pour renforcer les équipes qui travaillent sur les parcs à huîtres."

Les ventes de Noël représentent habituellement prés d'un tiers du chiffre d'affaire annuel des ostréiculteurs.

Des huîtres dont la qualité sera particulièrement bonne cette année si l'on en croit l'ostréiculteur: "Nous avons bénéficié d'une météo exceptionnelle, on a eu beaucoup de chance cette année. Le soleil qui brille actuellement va faire bouillir le plancton qui est la nourriture de l'huître. Donc on s'attend à avoir dans les jours qui viennent des huîtres particulièrement grasses et savoureuses, ce sont des conditions idéales" .

En Occitanie, près de 7 300 tonnes d'huîtres sont produites chaque année. La filière ostréicole représente près de 2500 emplois directs et indirects impliqués.