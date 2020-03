A Lille, des cafés et restaurants moins fréquentés à cause du Coronavirus

C'est l'un des effets indirects de l'épidémie de Coronavirus. Depuis une dizaine de jours, nombreux sont les restaurateurs et cafetiers qui observent une baisse de la fréquentation de leur établissement. Serveur dans un restaurant de la Grand Place, Alexis décroche rarement le téléphone ces derniers temps pour prendre des réservations. Sur certains services, seulement "une dizaine de couverts où d'habitude il y en a une cinquantaine". Et le constat est le même pour les simples consommations de boissons.

Les touristes aussi boudent les établissements

Un peu plus loin à la brasserie l'Abbaye, le directeur, Laurent Bostyn observe lui aussi depuis une dizaine de jours une baisse de fréquentation de l'ordre de 30% le midi. Il l'explique notamment par le possible recours au télétravail de certains salariés qui ont l'habitude de déjeuner dans son restaurant. "Le soir, ça se maintient car les gens sortent toujours".

"Quelques Anglais mais on peut les compter sur les doigts d'une main"

Et les touristes aussi boudent les lieux : "On a beaucoup moins de Belges, des Italiens et Espagnols, on n'en voit plus du tout. Quelques Anglais mais on peut les compter sur les doigts d'une main" conclut Laurent Bostyn.