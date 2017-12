Lille, France

Le site internet des Cachotières renferme plus de 2.000 tenues. Que des vêtements de grande marque et dans un état impeccable. Beaucoup de robes de soirée, idéales pour le réveillon du nouvel an, sont disponibles en location quatre jours ou plus pour la somme moyenne de 30 euros. Les tenues, que l'on trouve parfois encore en boutique, valent entre 250 et 500 euros neuves.

L'équipe composée de 7 personnes est en ébullition. Pas question de se reposer pendant les fêtes ! "C'était surtout le rush mercredi [27 décembre, ndlr] entre les retours de Noël et les départs pour le réveillon du 31", explique la fondatrice Agathe Cuvelier.

A Noël, 200 tenues ont été louées : cela représente deux semaines de commandes en temps normal.

Une solution économique

Agathe Cuvelier dit avoir eu l'idée un été : "J'avais de nombreux mariages et à chaque fois il fallait acheter une nouvelle tenue. Je me suis aperçue qu'on dépensait vraiment de grosses sommes pour ces robes qu'on allait porter qu'une fois ou deux".

Les Cachotières sont installées à Euratechnologies à Lille. C'est là qu'arrivent les vêtements confiés par leurs propriétaires. Ensuite ? "On gère tout pour les propriétaires de vêtements", assure la fondatrice. Les salariées prennent les tenues en photo et mettent les annonces en ligne.

Parce que la livraison est assurée en moins de 24 heures, les clientes ont pu réserver une robe jusqu'au dernier moment pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Après location, les femmes renvoient les vêtements sales : Les Cachotières s'occupent même du pressing.

Les propriétaires de vêtements perçoivent 30% à chaque location.

Les Cachotières voient plus grand

Les Cachotières ont des projets pour 2018. Mi-janvier, une application sera disponible sur smartphone afin de faciliter la réservation sur tous les supports.

Enfin, une campagne de financement participatif est en cours sur internet. Elle permet aux volontaires d'entrer au capital de l'entreprise. Objectif ? 500.000 euros. Un grand pas pour cette jeune entreprise.