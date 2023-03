A Limésy, les boulangers se mettent en grève contre la hausse des prix

Pas de croissant, ni de pain au chocolat, ce samedi 4 mars, sur l'étal de la boulangerie de Limésy (Seine-Maritime). A la place, des pancartes pour dénoncer la hausse des prix de l'électricité et des matières premières. Pour la deuxième fois depuis le début de l'année, le couple, à la tête de la seule boulangerie du village, a décidé de se mettre en grève. "Ca devient très difficile, on a décidé de fermer toute la journée pour marquer le coup, faut vraiment se bouger maintenant", explique Aurélie Champignon, la boulangère.

A Limésy, le couple de boulangers a décidé de se mettre en grève © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Des hausses de plus de 20%

En un an, Aurélie et son mari Alexis ont vu leur facture d'électricité augmenter de 25%, même chose pour le prix des matières premières. "C'est plus possible pour nous et pour les clients, alerte désormais Alexis. Malheureusement, je pense qu'on est qu'au début d'une inflation qui sera incontrôlable. Les commerciaux nous le disent, à chaque livraison, ils ont des augmentations de matières premières." Et cela a déjà des conséquences: "Notre moulin a déjà licencié deux personnes, y'en a un qui part en retraite, on le replace pas, tout le monde est concerné."

"Il en va de la survie de nos commerces"

Avec cette grève, le couple de boulanger espère attirer l'attention des pouvoirs publics. Ils ont en tous cas le soutien de la plupart de leur clients. "Il en va de la survie de nos commerces de village, et les commerçants de village, c'est très important, soutient Jackie, un des clients de la boulangerie. Il ne faut pas arriver à un point de non-retour donc on est tout à fait solidaire avec eux."

C'est justement pour éviter d'en arriver que le couple se mobilise. Ils espèrent aujourd'hui que leur mouvement prendra de l'ampleur, chez les autres commerçants. Ce samedi, beaucoup se disaient solidaires de la boulangerie mais impossible, pour eux, d'y participer au vu du contexte économique.