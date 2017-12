Limoges, France

Comment dynamiser le centre-ville et ses commerces ? La municipalité de Limoges et la CCI ont mené l'enquête en interrogeant des consommateurs et fait appel à un spécialiste : le directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. Pascal Madry nous livrait ses conclusions à 8h15 sur France Bleu Limousin, interrogé par Françoise Ravanne.

Est-ce que le phénomène de désertification commerciale est plus sensible à Limoges qu'ailleurs ?

Désertification, c'est un peu excessif, je crois que la vacance est d'environ 12 - 13% ce qui est un taux moyen que l'on trouve dans toutes les villes comparables en France. Il reste encore plus de 700 commerces à Limoges, c'est bien plus élevé que des villes de taille comparable, parce qu'elle a un marché beaucoup plus étendu, et ça, c'est un atout. C'est une ville qui a aussi un patrimoine important, peut-être un peu disséminé : le circuit touristique ne recoupe pas le circuit commercial.

Pascal Madry, directeur de l'Institut de la ville et du commerce © Radio France - Françoise Ravanne

Quels sont les principaux enseignements de l'enquête menée par la ville et la CCI ?

D'abord, c'est une enquête par adhésion, il fallait être candidat pour y répondre, et on a plutôt des personnes avec des revenus aisés, des familles. Je ne pense pas qu'on ait là forcément un échantillon totalement représentatif, en revanche cette cible-là s'intéresse beaucoup au centre-ville. L'achat est souvent associé à un travail, à d'autres motifs. Et le centre-ville garde cette fonction de shopping et de loisirs. C'est positif, ça veut dire qu'il garde les atouts d'un centre agréable.

Les zones commerciales en périphérie se sont bien développées. Est-ce que c'est ça le réel danger ?

Il faut évidemment un bon équilibre entre périphérie et centre-ville. Je dirais qu'on est un peu dans une phase de digestion, Il y a eu de gros projets ces dernières années, mais c'est beaucoup plus contenu qu'ailleurs, et c'est la bonne fenêtre de tir pour dynamiser ce centre-ville.

Il y a quand même beaucoup de locaux vacants : que faudrait-il pour inciter de nouveaux commerçants à s'installer ?

Alors, les loyers sont souvent un problème, et les locaux sont souvent obsolètes. Malheureusement il faut une action de la ville, et de ses partenaires, comme ici la chambre de commerce. Il est possible aujourd'hui de mettre en place des pépinières commerciales, qui permettent à des conditions préférentielles de nouveaux entrepreneurs.

La ville envisage une taxe pour les propriétaires de locaux vacants : c'est une bonne chose ?

C'est surtout un outil pour entrer en contact avec les propriétaires, qui ont tendance à voir leur bien comme une rente, et c'est un moyen de faire de la pédagogie pour les rendre acteurs d'une dynamique.

Limoges a aussi des projets d'embellissements de la ville, notamment place de la République et avec la rénovation des halles centrales. Est-ce que ça peut suffire à attirer du monde ?

Ce qui est important, c'est qu'on est là sur deux points nodaux, avec les halles d'un côté, qui dans tout centre ville constituent le label qualité, et puis la place de la République qui a longtemps été un no-man's land, va là être un peu densifiée. Avec un nouveau bâtiment qui pourrait accueillir des commerces, je pense que ça va épaissir notre circuit et densifier la balade entre ces deux grands points et irriguer les rues du Consulat, du Clocher et autres.

