A Limoges le dernier fabricant de costumes français disparaît et avec lui 85 emplois

C'était le dernier fabricant de costumes "made in France" dans notre pays. La liquidation judiciaire de l'entreprise France Confection a été prononcée ce mercredi par le tribunal de commerce de Limoges.

"C'est dramatique d'abord pour les 85 salariés qui ont fait d'énormes efforts" déplore Pierre-Antoine Constantinides le directeur de l'usine à Limoges. "Mais les crises successives nous ont achevés avec les gilets jaunes, les grèves et maintenant le coronavirus..."On s'est tout pris dans la figure"" explique t-il encore.

Un savoir-faire français qui disparaît

Une situation encore plus dramatique dans les circonstances actuelles et le coronavirus car "Nous aurions pu fabriquer des masques français, et c'est ce qui nous encore plus triste" souligne encore le directeur de l'usine de Limoges . Avec la fermeture de France confection et France Pantalon il n'y a désormais plus de costumier français et c'est un savoir-faire qui disparaît.