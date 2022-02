A Limoges le groupe Hunyvers est en pleine croissance grâce à l'engouement pour le camping car

Le goût de l'évasion en camping-car a donné un véritable coup de fouet à l'activité du groupe Hunyvers dont le siège social est à Limoges. La société spécialisée dans la distribution de véhicules de loisirs a été créée en 2006 mais elle a depuis racheté plusieurs concessions en France et aujourd'hui Hunyvers est en pleine croissance.

Le camping-car : une protection sanitaire pour les voyageurs

Le directeur général du groupe Hunyvers reconnait que la pandémie a boosté le secteur du camping-car et qu'elle a donné un coup d'accélérateur à ce secteur selon lui "Le véhicule de loisirs a été perçue comme une bulle protectrice sanitaire et la pandémie a permis de redécouvrir notre territoire, en France on a la mer, la montagne et la campagne" reconnait Julien Toumieux mais pour lui la sensibilité à l'empreinte carbone est aussi une raison de cet engouement. "Le camping-car y répond puisque sur le véhicule il y a des panneaux solaires et si on compare à d'autres modes de tourisme comme l'avion ou le bateau de croisière, le camping car répond à cela" poursuit le PDG d'Hunyvers.

Des générations séduites par ce mode de tourisme

Ce qui fait que ce secteur est en pleine expansion c'est aussi parce que certaines générations sont complètement séduites par ce mode de tourisme. "La génération des années 70 et 80 a vécu les vacances au camping et ils ont envie de faire découvrir ça à leur famille ou leurs enfants" explique encore Julien Toumieux mais il cible aussi les retraités qui se tournent de plus en plus vers le camping-car. "Nous aurons 20 millions de retraités en 2030 en France" souligne t-il.

Une prochaine entrée en bourse...

Hunyvers ne compte donc pas s'arrêter là. Le groupe prépare son entrée en bourse sur Euronext Growth. Avec aujourd'hui 150 salariés et le rachat de 4 concessions de camping-car a aussi créé une application " Caramaps" qui permet au voyageur de préparer ses différentes étapes pour savoir où pouvoir dormir, ou pouvoir faire sa vidange. Une application que Julien Toumieux souhaite monétiser la communauté. "Nous avons déjà 620 000 membres sur cette application qui est un facilitateur de voyage" précise encore le patron d'Unyvers.