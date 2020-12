A Limoges les boutiques éphémères sont un refuge pour les artisans qui veulent sauver leur année

Les boutiques éphémères qui permettent aux artisans de vendre leurs créations pour les fêtes de fin d'année sont particulièrement nombreuses cette année. Il faut dire qu'elles sont d'autant plus essentielles du fait que les marchés de Noël sont annulés. "Pour les artisans c'est le moment le plus important de l'année et il faut qu'ils soient visibles en centre ville" explique Camille Larrat-Mazeaud responsable de l'entreprise "La main française" qui a mis en place une boutique éphémère rue Elie Berthet à Limoges.

Un espace plus grand pour accueillir plus d'artisans

"Cette année, nous avons trouvé un local de prés de 200 m2 ce qui nous permet d'accueillir une vingtaine d'artisans au lieu de 13 l'an passé et nous avons aussi 7 producteurs locaux" explique encore Camille Larrat-Mazeaud qui reconnait qu'il y a eu beaucoup de demandes et qu'elle n'a pas pu accueillir tout le monde. Les boutiques éphémères sont aussi un moyen pour les artisans créateurs de partager les frais ce qui n'est pas négligeable dans la période actuelle.

"En apprenant que les commerces pouvaient rouvrir, en 5 jours on a dit banco"- Valérie Mouly

Il y a aussi des boutiques éphémères très originales où des chefs d'entreprises de domaines très différents ont décider d'unir leurs forces pour avoir pignon sur rue. C'est le cas du restaurant "Les tables du bistrot" et de son épicerie Mouly qui a ouvert une boutique éphémère rue du consulat avec Les chaussettes Broussaud. Ce sont les deux épouses des patrons Alexandra Broussaud et Valérie Mouly qui se sont lancées dans l'aventure. "On a les mêmes valeurs et quand on a appris que les commerces pouvaient rouvrir, en 5 jours on a dit banco" raconte Valérie Mouly.

Dans cette boutique éphémère on peut mettre dans un même coffret cadeau des conserves de l'épicerie Mouly et des chaussettes Broussaud © Radio France - Françoise Ravanne

"On avait depuis longtemps envie d'ouvrir une boutique et on s'est dit que c'était le moment pendant cette période compliquée" explique pour sa part Alexandra Broussaud qui profite de cette boutique éphémère pour lancer la marque Broussaud.

Et pour Valérie Mouly c'est aussi un moyen de ne pas rester inactive et de faire rentrer un peu d'argent alors que son restaurant reste fermé. Ce sont d'ailleurs les salariés du restaurant qui s'occupent de la vente dans la boutique ce qui leur permet de sortir momentanément d'une situation de chômage partiel.