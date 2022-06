A Limoges les commerces du centre ville comptent sur les soldes pour voir revenir la clientèle

On ne se bousculait pas ces derniers temps dans les boutiques du centre ville de Limoges affirment un grand nombre de commerçants notamment dans les boutiques de prêt à porter. Les fortes chaleurs de ces derniers jours ont freiné la fréquentation. Mais pour beaucoup de commerçants la baisse du pouvoir d'achat est aussi la cause principale de cette baisse de fréquentation et beaucoup d'entre eux comptent sur cette période de soldes pour voir revenir les clients.

"La saison avait bien démarré en mai, mais depuis juin c'est terminé" - Lydie, à la tête d'une boutique de prêt à porter

Lydie fait partie de ces commerçants du centre ville qui espèrent que ces soldes vont permettre d'écouler ses stocks encore très importants. "En mai la saison avait bien démarré mais depuis le premier juin c'est terminé et c'est compliqué, on sent que les gens ont d'autres soucis avec le prix de l'essence et le pouvoir d'achat" explique t-elle. "C'est sûr que la communication autour de la baisse du pouvoir d'achat n'est pas là pour rassurer et elle n'incite pas les gens à dépenser pour des vêtements" confie à son tour Frédérique, gérante d'une autre boutique de prêt à porter pour hommes. Mais pour sa part elle a plutôt bien vendu avant les soldes et selon elle ce que recherchent les clients aujourd'hui ce sont des articles de qualité et qui durent.

Impossible de faire d'énormes rabais au début des soldes pour les commerces indépendants qui ont souffert d'une baisse de fréquentation © Radio France - Françoise Ravanne

"Il y aura forcément de la casse car on ne voit pas le bout du tunnel"- Jean-François Pailloux

Si certains commerçants affichent néanmoins de l'optimisme avec ce début de soldes, d'autres ne sont pas très sereins. C'est le cas du président de "Pignon sur rue 87", l'association des commerçants de Limoges. Pour Jean François Pailloux ces soldes démarrent trop tôt et selon lui "Les commerçants ne sont pas vraiment prêts à rentrer dans cette période de soldes car certains n'ont pas encore eu le temps de recevoir tous leurs articles de la saison" sans parler du contexte économique compliqué. "On a eu les élections, l'inflation et la guerre en Ukraine et tout cela a freiné le pouvoir d'achat... on voit bien que les gens se font moins plaisir" ajoute Jean-François Pailloux qui ne cache pas son inquiétude pour certains commerces qui étaient déjà fragiles en terme de trésorerie. "Il y aura de la casse forcément car on ne voit pas le bout du tunnel ni en terme de covid ni en terme de relance économique" et il invite donc les clients à profiter de ces soldes pour retourner dans les magasins.