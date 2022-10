A Limoges, les écoliers portent des pulls pour se réchauffer

La mairie de Limoges a décidé de ne pas remettre le chauffage dans les écoles avant le 15 octobre pour faire des économies d'énergie. Entre 10 et 15 degrés ont été relevés dans les classes du 1er degré en cette fin de mois de septembre. Parents, syndicats et élus de l'opposition protestent.

Steven, trois ans, sort de l'école à la pause-déjeuner, le blouson remonté jusqu'aux oreilles. Un seul mot sort de sa bouche : "Il fait froid". Depuis quelques jours, les enfants du premier degré ont bien du mal à se concentrer et à se réchauffer dans les salles de classe, dont les températures oscillent entre dix et quinze degrés certains matins.

Faire du cas par cas

"Ils restent assis toute la journée. Ils ont froid partout, ils ont froid aux pieds, aux mains. Vendredi dernier, la maîtresse m'a dit que le petit toussait beaucoup" dit avec colère Sabine. Le syndicat UNSA a relayé la colère des parents. "Dans certaines écoles, des professeurs ont conseillé aux parents de mettre des pulls et des vêtements à leurs enfants dans les classes" s'insurge Anabelle Roy, secrétaire départementale en Haute Vienne.

On trouve des solutions de chauffage ponctuel

La mairie veut faire des économies : il n'y aura donc pas de chauffage pour l'instant. "Lorsque les premiers froids arrivent au mois de septembre, on réclame à cor et à cri d'allumer le chauffage pour deux jours de froid. Aujourd'hui, il n'y a que cinq écoles maternelles qui ont fait remonter les problèmes de chauffage spécifiques à certaines classes. On trouve des solutions de chauffage ponctuel" justifie le premier adjoint au maire, Vincent Dalby.

Pas de chauffage avant le 15 octobre

Pour les autres classes qui ne bénéficieraient pas d'un chauffage d'appoint, il faudra attendre le 15 octobre pour mettre le chauffage, à 18 degrés. Jérémie Eldid, conseiller municipal de l'opposition conteste cette décision de la mairie. "Il faut qu'on challenge cette idée de dire que c'est à partir du 15 octobre et tant pis s'il fait froid avant. On ne demande pas à ce qu'il fasse 10 à 12 degrés dans nos bâtiments" conclut-t-il.