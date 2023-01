A Limoges, les salariés de Legrand organisaient un débrayage pour l'augmentation des salaires

Les syndicats de l'entreprise Legrand organisaient ce lundi un débrayage sur tous les sites de France de l'entreprise Legrand. A Limoges, ils se sont rassemblés dans la cour "De Lattre". Selon les syndicats, ils étaient environ 400 à s'être rassemblés, alors que les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), sont en cours au sein de l'entreprise.

100 € d'augmentation/mois

La direction leur propose 100 € d'augmentation de salaires par mois. Les salariés estiment ne pas avoir été assez revalorisés à la suite de l'inflation galopante.

"Aujourd'hui, avec les estimations qui sont faites d'une inflation qui va dépasser les 6 % à la fin de l'année, les 100 € que nous propose la direction sont insuffisants. Il faut bien prendre en compte qu'une entreprise du CAC 40 comme Legrand dégage des bénéfices énormes, et 2022 a été une très bonne année encore une fois. Quand on parle de NAO, on parle de partage de la richesse créée dans l'entreprise et aujourd'hui 100 € ne sont pas suffisants. Offrir 3 % seulement à ces cadres, c'est un manque de reconnaissance certain. On demande une augmentation générale de 10 % pour tout le monde, et avec une valeur plancher minimum de 200 € pour les bas salaires" explique Lionel Guy, délégué syndical CGT à Legrand (syndicat majoritaire dans l'entreprise).

Nouveau débrayage

Les revendications des salariés seront déposées dans le bureau de la direction ce mardi. Les négociations reprennent ce jeudi à 10 heures au siège social. La CGT annonce d'ores-et-déjà qu'elle organisera une action et un nouveau débrayage à cette occasion.