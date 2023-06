A Limoges, les soldes d'été démarrent avec l'ambition de relancer la consommation

En l'espace d'une matinée Julie a vu passer une centaine de clientes appâtées par les promos "C'est par vagues, le monde attire le monde!" sourit la vendeuse de cette boutique de prêt-à-porter rue Consulat à Limoges. Un peu de monde, mais pas de ruées non plus devant les magasins. Autrefois rendez-vous incontournable de la saison, les soldes prennent aujourd'hui un tournant différent.

Des soldes...au milieu des promos

"Nous on a commencé déjà les soldes il y a deux semaines", reconnaît Julie, "maintenant il y a beaucoup de ventes privées réservées aux clientes fidèles. Ça demande une gestion particulière." Un effort supplémentaire pour s'adapter à une ère où les promotions croulent sur Internet, via des sites de vente de gros , des codes de réductions proposés par des influenceurs, ou encore le jour du Black Friday.

L'objectif : écouler les stocks

Armelle, une cliente venue faire du lèche-vitrines n'avait d'ailleurs pas noté la date dans son agenda. "C'est ma mère qui me l'a rappelée!" Sur les vitrines des prix barrés au marqueur rouge, même dans des enseignes moins communes, comme ce magasin de cigarettes électroniques tenu par Barthélémy. "On a des promos sur beaucoup de matériel, et des liquides." L'occasion aussi de mettre en lumière des produits boudés et d'écouler les stocks. "Notre liquide goût mojito par exemple n'a pas vraiment rencontré le succès qu'on voulait! Alors en le mettant en promo on encourage à le tester."

La première démarque à moitié prix

Dans le quartier de la boucherie, cette boutique de déco et de brique-à-braque, n'hésite pas à casser les prix. Alexandre responsable du magasin, pointe du doigt son étagère à l'entrée : "on des chocolats qui passent de 4€50 à 2€! Des pop corn à 1€, mais aussi des babioles." Le gérant va jusqu'à -60% de réduction , car les démarques n'ont plus vraiment de palier. "Moi j'y vais cash ! Ça fait toujours son petit effet!" Même s'il reconnait que la magie des soldes perd un peu de son sens dans le flot des promotions, elles continuent pour lui de marquer symboliquement le début de l'été.