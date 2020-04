A Limoges les syndicats de Legrand haussent le ton contre la direction qui veut les remettre au travail

"Notre activité n'est pas vitale à l'économie du pays" explique le délégué CGT de Legrand à Limoges, Lionel Guy après une nouvelle réunion avec la direction ce mercredi matin pour tenter de protéger les personnels face à l'épidémie de Covid 19 dans l'éventualité d'une reprise progressive de l'activité comme le souhaite la direction. Mais le syndicat estime que les mesures de protection envisagées par l'entreprise sont trop éloignées de la réalité.

"Legrand préfère protéger ses actionnaires", Olivier Ten de la CGT

"C'est surtout l’échange des pièces qui passent de main en main à la fabrication qui est problématique" explique de son côté Olivier Ten, délégué CGT central chez Legrand. Et il assure que les salariés préfèrent rester chez eux. Le syndicat souhaiterait que Legrand applique le chômage partiel plutôt que d'imposer des RTT et des congés aux salariés et pour Olivier Ten " le groupe est solide mais il préfère protéger ses actionnaires plutôt que les personnels"

Les cheminots très inquiets aussi pour leur sécurité

Le mécontentement s'exprime aussi chez les cheminots face au manque de protection contre le coronavirus. Sud-Rail a adressé un courrier à Alain Rousset, le président de Nouvelle Aquitaine pour qu'il intervienne au plus vite auprès de la SNCF. "C'est compliqué pour les agents en gare mais surtout pour les roulants, il n'y a pas de gants ni de masques, et nous exigeons que les cabines de trains soient désinfectées après chaque utilisation " explique Sylvain Bongrand, délégué Sud-Rail à Limoges.