À Limoges, un bond spectaculaire de l'immobilier

Limoges est-elle devenue la nouvelle "place to be" ? En tous cas, selon une étude du réseau immobilier Orpi sur le début de l'année, Limoges se retrouve dans le top 5 des villes françaises les plus recherchées depuis le début de l'année. Des acquéreurs séduits avec 30% de transactions immobilières en plus par rapport à la même période l'an dernier.

Invitée de France Bleu Limousin ce lundi, Béatrice Loizeau, responsable commerciale chez Orpi à Limoges, détaille cet engouement. La moitié des demandes émanent des Limougeauds en appartement. Il y a aussi 14% de Parisiens à la recherche d'une résidence secondaire et 10% de Bordelais qui font de l'investissement locatif. Conséquence le prix moyen au m² s'envole : + 17% sur les prix. Très demandées : les maisons de ville avec jardin ou dans l'immédiate périphérie.

Plus d'acquéreurs que de biens

L'agence August Immo à Limoges a déjà réalisé 72 transactions depuis le début de l'année, "alors qu'on réalise à peu près 70 transactions sur l'année complète en 2020", souligne Julien Français, le co-gérant de cette petite agence locale. Ce sera donc, "clairement une année exceptionnelle, puisqu'on va passer la barre des 100 transactions cette année, alors que ça n'était jamais arrivé en 12 ans d'existence de l'agence" dont le chiffre d'affaires a bondi de 37%.

Le marché attire de plus en plus d'acquéreurs venus des grandes métropoles. Selon Orpi, sur l’ensemble des requêtes d’achat à Limoges, il y a eu en ce début d'année 14% de Parisiens et 10% de Bordelais. Mais il séduit aussi "beaucoup de Limougeauds d'origine qui étaient partis et tendent à revenir", ainsi que "des Limougeauds ont fait naître de nouveaux projets liés au confinement et souhaitent s'installer dans un pavillon avec extérieur par exemple", note Julien Français.

Les prix augmentent

Conséquence : le prix du mètre carré augmente de 17% à Limoges par rapport à la même période l'année dernière, selon l'étude Orpi. Selon les observations de Julien Français, cette hausse est surtout portée par "l'explosion des prix des maisons de ville intra-muros et proche couronne rurale".

Justement, Fabrice et Myriam sont en train de visiter une maison avec jardin dans le secteur Calmette, plus proche du centre-ville de Limoges que la maison qu'ils louaient jusqu'ici à Landouge. "Les prix ont bien augmenté, on est obligés d'augmenter le budget pour avoir ce qu'on veut", explique Myriam. Les biens, eux, se font de plus en plus rares et "il faut prendre des décisions rapidement, se positionner en seulement 48 ou 72 heures", décrit Fabrice. Dans une rue adjacente, une maison leur est passée sous le nez récemment, et ce n'est pas la première fois.