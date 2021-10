A Limoges, un hypermarché a vendu du carburant à 1€ le litre ce lundi

Alors que les prix à la pompe continuent à grimper et que le gouvernement planche sur plusieurs mesures pour compenser la flambée des prix, le centre commercial Cora à Limoges a pris les devants pour casser la hausse. Ce lundi, il a organisé un gros coup marketing avec du carburant à 1€ le litre. L'opération est évidemment très commerciale, puisque la différence entre le prix réel du carburant et le tarif de 1€ est remboursée aux clients sous forme de bons d'achats dans le même magasin...

Une opération commerciale, mais une opération bienvenue

Pour autant, l'opération a ravi les automobilistes qui passaient par là ou sont venus exprès pour profiter de l'opération : "c'est formidable, vu le prix de l'essence, on ne va pas se plaindre !" se réjouit Florence dans la queue de la station-service. Près d'elle, Isabelle appuie : "c'est une super idée, parce qu'en ce moment on en a bien besoin". Pour autant les clients ne sont pas dupes car le bon de réduction ne pourra être dépensé que dans la grande surface et à partir de 40 euros d'achats.

Près de 2.000 automobilistes sont venus profiter de l'opération commerciale de Cora ce lundi à Limoges - D. Raynal

Cependant, le directeur de la grande surface Candido Perez Sanchez se défend de faire du bénéfice sur cette opération : "on a voulu marquer les esprits et dire qu'on était là pour le pouvoir d'achat des consommateurs. On ne va pas gagner d'argent du tout sur cette opération, on redistribue une grande partie de notre résultat sur toute la semaine au consommateur."

Les consommateurs, eux, ont bien compris l'intérêt pour leur pouvoir d'achat. Chaque jour, 1.000 automobilistes viennent faire le plein dans la station essence de Cora. Pour cette opération, ce chiffre a été multiplié par deux.