A Limoges, une manifestation pour dénoncer la fermeture de la crèche des Portes-Ferrées

Limoges, France

Des poussettes dans les rues de Limoges. Une trentaine de personnes a manifesté ce samedi matin pour dénoncer la fermeture d'une crèche, située dans le quartier des Portes-Ferrées. Parents, enfants, mais également salariés se sont mobilisés.

Le 30 avril, la crèche des "Minis futés" fermera au public. Les locaux doivent être vidés avant le 13 mai, car des travaux de désamiantage vont commencer à la fin du mois de mai. Ces travaux s'inscrivent dans la restructuration du quartier des Portes-Ferrées en éco-quartier.

Aujourd'hui, les 27 familles concernées par cette fermeture dénoncent un manque d'information. "Ce sont des bruits de couloir qui nous ont alertés. On nous donne information qui est ensuite contredite, c'est compliqué. Cela a instauré un climat incertain, une certaine opacité. En tant que parents, on aurait dû être rapidement être informés", regrette Claire, une mère de famille de 37 ans. Elle affirme que les familles n'ont reçu aucun courrier officiel les informant. Dans une premier temps, la crèche devait fermée au mois de juillet. Puis les familles ont finalement appris que la date des travaux avait été avancée et qu'elles devaient trouver une autre crèche pour leurs enfants jusqu'à la fin de l'année scolaire.

La plupart des familles ont mis tous leurs enfants dans cette crèche des Minis Futés. © Radio France

La fille de Claire doit par exemple faire sa première rentrée des classes à l'école en septembre, il lui restait deux mois de crèche. Elle devra donc réaliser ces deux mois dans un autre établissement. "Elle ne sera plus avec ses petits camarades, elle va changer de lieu de vie. Je vais la parachuter dans une crèche avec du personnel qu'elle ne connaît pas. On ne va pas au travail sereinement, cela impacte la vie de famille", soupire cette mère de famille de 37 ans.

Elle y allait depuis qu'elle était toute petite, c'était comme une deuxième maison.

Claire, qui a une fille à la crèche Les Minis Futés

Elodie regrette également le manque d'information autour de la fermeture. "On ne nous a pas donné de courrier. Brusquement, on nous dit qu'on va fermer la crèche. On est inquiets pour nos enfants, on ne sait pas quoi faire", raconte cette mère de famille.

Elle va pouvoir garder son fils chez elle. Elle est en arrêt de travail et pourra donc s'en occuper pendant la journée. Les autres familles ont reçu des propositions de la mairie pour trouver une autre place pour leur enfant. Des solutions trouvées dans l'urgence mais pour lesquelles les familles sont reconnaissantes. Même si parfois, les familles devront traverser la ville pour aller accompagner leur enfant.

Disparition d'un projet social

La fermeture de la crèche des Minis Futés, c'est aussi la disparition d'un projet social, selon Olivia, une autre mère de famille. "C'était un projet de mixité très importante car le monde de demain est fait de cela : on parle de cohésion sociale et de diversité", dénonce cette maman de 43 ans. Dans cette crèche du quartier des Portes-Ferrées cohabitent des enfants originaires de différents milieux sociaux. Olivia sait qu'il est trop tard, la crèche va bel et bien fermer mais comme ces autres parents en colère, elle tenait à manifester pour faire savoir que les choses auraient pu se faire de façon plus concertée avec les parents.

Un autre rassemblement en soutien à la crèche et à ses familles est organisé samedi 13 avril, devant le bâtiment au 15 rue des Portes-Ferrées.