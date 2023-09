À Liniez, une ancienne infirmière s'est reconvertie dans la fabrication de fromages de chèvres

C'est une petite annonce sur le Bon coin et aussi l'envie de changer de vie qui a conduit Marjorie Laréal, son mari et leurs deux enfants à quitter le Nord pour s'installer dans le Berry , à Liniez, entre Levroux et Vatan. À Dunkerque, Marjorie travaillait depuis dix ans dans une clinique comme infirmière mais elle avait depuis longtemps un rêve, celui d'élever des chèvres dans le Centre de la France.

ⓘ Publicité

Un coup de pouce bienvenu

Le rêve est devenu réalité. La famille a racheté une ferme, la ferme de la Maguette, qui était à l'abandon depuis deux ans et s'est attelé à remettre en état et aux normes cette ancienne fromagerie. Trois mille euros récoltés grâce à un financement participatif leur ont permis d'engager les travaux en attendant la réponse des banques. Tout était prêt pour les mises bas au printemps. Neuf chevrettes sont nées entre avril et mai.

Pour l'heure, la production est de 40 litres de lait par jour. "C'est insuffisant pour faire des marchés. Pour le moment, je me contente de faire de la vente directe à la ferme sur certains créneaux horaires en fin de journée", explique Marjorie Laréal qui a passé un BEP exploitation agricole pour pouvoir s'installer. Fromages ronds, bûches, pyramides, bouchons aromatisés, fromage frais à tartiner et corne de la Maguette, la spécialité maison, se côtoient dans la vitrine de la petite boutique qu'elle a créée.

"Ça démarre bien. L'autre semaine, j'étais en rupture de stock, j'ai dû fermer une semaine", précise-t-elle. Son mari, qui a trouvé du travail chez Renaudat à Châteauroux, vient lui donner la main le soir et les fins de semaine. Le troupeau qui compte actuellement 23 chèvres alpines et coup clair du Berry va continuer à s'agrandir dans les années à venir. "L'objectif est d'arriver à 50 ou 55 chèvres d'ici 2026, ce qui me permettrait d'avoir une production suffisante pour pouvoir en vivre", explique la jeune femme qui s'épanouit dans son nouveau métier : "Je fais un travail que j'aime et je gère mon temps comme je l'entends, qui est bien avec les enfants." Une clientèle locale s'est constituée : "Ils avaient hâte que la ferme rouvre", sourit Marjorie.