À Lisieux, les "Gilets jaunes" désabusés par les annonces d'Emmanuel Macron

Les annonces d'Emmanuel Macron n'ont guère convaincu les "Gilets jaunes", ce lundi soir. Sur un rond-point de Lisieux (Calvados), les manifestants ne cachaient pas leur déception et promettent de poursuivre la mobilisation.

Lisieux, France

C'est tout juste s'ils n'avaient pas oublié. Les "Gilets jaunes" du rond-point de l'Espérance, à Lisieux, ont failli manquer le début de l'allocution d'Emmanuel Macron, ce lundi soir. Ils n'en "attendaient pas grand chose", et ont été déçus.

Au coin du feu, ils sont plusieurs à pianoter sur leur téléphone pour prendre connaissance des mesures d'Emmanuel Macron © Radio France - Esteban Pinel

Très vite, le message présidentiel ne passe pas.

Emmanuel Macron n'a pas compris qu'on se bat pour tout, pas seulement pour une taxe."

Alors que le thermomètre avoisine les trois degrés, ils sont une grosse dizaine à tendre l'oreille sur leur portable. Mais à chaque annonce, les critiques pleuvent. Les 100 € de plus pour les travailleurs au Smic ? "Qu'est ce qu'on peut faire avec 100 € de plus ?"

Les irréductibles du rond-point de l'Espérance de Lisieux, qui promettent d'être rejoints en nombre par d'autres "Gilets jaunes" dans les jours à venir. © Radio France - Esteban Pinel

Le statu-quo pour l'impôt sur la fortune, qui ne sera pas rétabli ? "Là, Macron nous déclare la guerre". Les autres mesures ne trouvent guère d'échos positifs. "Il est allé trop loin, affirme Jacques, un "Gilet jaune" mobilisé depuis le début du mouvement.

Emmanuel Macron se fiche de la goule du monde. Il ne nous a rien donné, et il ne nous donnera rien. Il est déconnecté. Il met de l'huile sur le feu. Il ne se rend pas compte du mal qu'il fait. Je ne sais pas comment ça va se passer maintenant, mais il faut s'attendre à gros, très très gros."

Ce militant réclame le Smic à 1.600 €, et un meilleur encadrement du prix de l'énergie, et des loyers. Il s'attendait donc à plus, comme une autre manifestante qui aurait apprécié un coup de pouce aux travailleurs handicapés.

Devant leur abri de fortune, les "Gilets jaunes" se disent près à poursuivre le filtrage au rond-point. © Radio France - Esteban Pinel

Les "Gilets jaunes" ont repris sommairement le filtrage du rond-point, sans insister, devant l'agacement de certains routiers déjà bloqués plus tôt sur la route. Mais ils assurent qu'ils seront plusieurs dizaines dans les jours à venir, pour rétablir un filtrage plus dur et "poursuivre le combat".