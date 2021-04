La nouvelle éco : à Lisieux, les vieilles voitures se transforment en véhicules électriques

Sur le parking de la gare de Lisieux, Sébastien Rolo présente fièrement son prototype : une Twingo fabriquée en 1998 qui ressemble aux dizaines de milliers d'autres modèles qui circulent en France, à un détail près. "Au lieu d'avoir un trou pour faire le plein, on a une prise électrique", explique le fondateur de Lormauto, jeune entreprise qui a vu le jour en juillet 2020.

"L'idée est née pendant le premier confinement", rappelle-t-il. "On récupère des véhicules soit-disant en fin de vie. On réutilise ce qui existe déjà et on change ce qui doit être changé pour que la voiture soit infiniment durable".

Objectif : 1000 véhicules transformés en 2023

Le remplacement d'un moteur thermique par un système électrique (technique baptisée Retrofit) a été autorisé en France il y a un an, en avril 2020. Lormauto espère donc séduire et grandir. Le prototype conçu en quelques mois doit désormais êtres homologué, "début 2022", espère Sébastien Rolo.

La start-up normande est également à la recherche d'un site, dans le secteur de Lisieux, pour transformer davantage de vieilles voitures. "Nous espérons en produire 1000 en 2023", assurent les concepteurs du projet.

Pour le moment, Lormauto envisager de louer ses véhicules moins de 250 euros par mois, assurance incluse et kilométrage illimité.