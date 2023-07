A Loches, les Restos du Cœur lancent un appel aux dons de fruits et légumes

Annick Cornu et Pascal Palmieri, les deux responsables des Restos du Cœur de Loches, lancent un appel aux dons de fruits et légumes

Les Restos du Cœur ont régulièrement besoin de denrées, mais cette fois l'antenne de Loches lance un appel aux dons bien spécifique. Ses bénévoles demandent à ce que les particuliers lui ramènent leurs fruits et leurs légumes qui poussent dans leur jardin et qu'ils n'arrivent pas à tous consommer.

A Loches, les fruits et légumes ne sont en effet pas légion quand la distribution commence à la centaine de familles bénéficiaires tous les mardis après-midi. D'où cet appel de l'association, alors que l'été est propice à la récolte dans les jardins.

A quelques heures de la distribution, les bénévoles s'activent pour préparer les étals. Les denrées leur viennent de magasins locaux ou des Restos du Cœur de Tours. Pascal Palmieri est le responsable adjoint du centre de Loches, il nous montre la proposition du jour. "Aujourd'hui, nous avons salades, tomates, courgettes, endives et quelques pommes de terre et radis. Donc là, c'est bien. Aujourd'hui, ce n'est pas trop mal".

"Autant qu'on les ramasse et que les bénéficiaires en profitent"

Mais ce n'est pas comme cela tout le temps. D'où cet appel lancé aux particuliers pour qu'ils amènent leur surplus de fruits et légumes. C'est ce que Pierre, un bénévole, a fait avec des prunes. "C'est mon voisin qui m'a appelé. Il avait plein de prunes, donc je l'ai aidé à les ramasser. Je lui ai demandé si je pouvais les emmener aux Restos du cœur et il a accepté. Il y en a tellement, autant qu'on les ramasse et que les bénéficiaires en profitent".

D'autant que ces produits sont ceux qui partent le plus vite lors des distributions selon Pascal Palmieri. "Des conserves, c'est bien, mais c'est des conserves, tandis que là, ils ont quelques produits frais dans leur frigo. Ils ont quelque chose qui sort du jardin, ça leur apporte un petit plus".

La responsable des Restos du Cœur de Loches, Annick Cornu, va dans le même sens. "En terme de produits frais, c'est souvent très léger, ce qu'on peut avoir. On part facilement sur des boîtes de conserve. Et l'été, c'est un peu dommage parce que les jardins regorgent de légumes. C'est pour ça qu'on fait cet appel aux particuliers".

Des dons possibles tous les mardis matins

A Loches, les Restos du cœur peuvent déjà compter sur les dons de pains de certaines boulangeries, ceux d'une exploitation de Nouans-les-Fontaines également qui leur donnent des œufs.

Les donateurs peuvent donc apporter leurs fruits et légumes, tous les mardis matins, entre 8h et 10h45. La distribution a ensuite lieu dès 13h30. 140 familles sont inscrites aux Restos du Cœur de Loches, mais entre 95 et 110 d'entre elles viennent toutes les semaines.