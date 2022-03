A Locminé la station service Bio GNV la moins chère de France

La pipe au bec, Grégoire Super, le maire de Locminé est devant sa Seat équipée pour rouler au GNV. Son constat est sans appel. « En février j’ai fait 2600 Km à travers la France pour 6 euros 80 les 100 Km ». Imbattable ! D’autant que sa station municipale est à priori la moins chère du pays. « Avec le GNV on raisonne au Kilo, pas au litre. Je l’ai trouvé à 1€43 à Saumur et jusqu’à 2€70 ». Ici c’est 1€40 le kilo. « On produit notre gaz nous-même explique Dominique Dubeau, responsable de l’unité de méthanisation et de la station de distribution. C’est un gaz vert issu des différents sous-produits que l’on récupère dans l’industrie agro-alimentaire et chez les agriculteurs . On injecte ce gaz dans le réseau et on le rachète en étant sûr qu’il est bio-sourcé à un prix qui est garanti stable jusqu’en Juillet 2023 ».

Des véhicules plus chers à l'achat

Evidement il faut un véhicule adapté, ou mieux, conçu en usine pour rouler au méthane. " Il y a sur Locminé une vingtaine de voitures équipées selon Dominique Dubeau mais les gros consommateurs, avec lesquels on travaille le plus, ce sont les transporteurs. Aujourd’hui un camion GNV c’est 20 à 30% plus cher à l'achat, mais cela permet de verdir le transport. C’est beaucoup moins de CO2 émis, moins 70% de Nox, des molécules très nuisibles pour la santé, et beaucoup moins de bruit ». L’argumentaire écologique a poussé l’entreprise La Tournée Verte à s’installer à Locminé pour des transports de type messagerie courte distance. « Nous sommes arrivés ici en 2015 parce que c’était le premier endroit en France où l'on pouvait s’approvisionner en biométhane produit localement argumente le gérant Adrien Cantoni. Ce n’est pas forcément économique mais on arrive à être compétitifs avec un transport classique au diesel. Avec un gazole à plus de 2 euros on tire un peu plus note épingle du jeu ».