À Lodève, les chômeurs longue durée vont toucher un vrai salaire issu de leur travail à la place du RSA

Et si on demandait aux personnes qui reçoivent des aides sociales de travailler plutôt que de rester inactives ? Cette idée n'est pas nouvelle, à Lodève on va la mettre très concrètement en pratique dès la rentrée. C'est l'opération baptisée "Territoire Zéro Chômeur" et c'est une première en Occitanie. 250 chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA vont pouvoir travailler et être embauchées en CDI. Ils toucheront un salaire plutôt que le RSA.

"Au lieu d'essayer de faire rentrer de force un CV dans une fiche de poste, on veut créer des emplois en fonction des compétences, on ne parle pas de ressources humaines mais richesses humaines."

La convention pour appliquer ce dispositif a été signé lundi matin par la mairie de Lodève, le conseil départemental de l'Hérault, l'Etat, Pôle Emploi et l'entreprise créée pour le mettre en place, l'association Entreprise à But d'Emploi. "Dans notre pays une personne qui au chômage de longue durée à un coût de 25.000 euros par an pour la société, le SMIC c'est 20.000 euros et donc le but est de créer des entreprises qui n'ont pas vocation à gagner énormément d'argent pour permettre à des personnes et des gens de vivre décemment, mais aussi d'avoir tous les bénéfices sociaux de ce qu'est le travail. Il y a une population en grande difficulté ici. Soit on les regarde en disant "c'est des cas soc'", soit on les regarde en disant "Écoute, je te propose de travailler et peut être que tu vas aller mieux. Et peut être que tu vas rester longtemps dans cette entreprise. On peut dans un an ou deux et tu montes ta boîte ou aller travailler ailleurs" Au lieu d'essayer de faire rentrer un CV de force dans une fiche de poste, on peut peut-être demander à des gens ce qu'ils aiment faire ? Quelles sont leurs compétences ? Et si ça correspond au projet global de l'entreprise, on peut créer le poste, on change complètement le rapport à l'emploi. Nous, on ne parle pas de ressources humaines, on parle de richesses humaines." explique Didier Lucas, président de l'association Entreprise à But d'Emploi à Lodève

Didier Lucas, président de l'association Entreprise à But d'Emploi à Lodève Copier

Les chômeurs réaliseront des métiers dans le social et l'environnement. Des missions qui n'entreront pas en concurrence avec les entreprises locales.

"Dire que les gens sont des assistés et qu'ils se complaisent là-dedans, c'est faux. Avant je bossais dans la grande distribution où on me demandait de faire du chiffre, demain j'ai vais prendre soin des autres."

Kaïna a une cinquantaine d'années, bénéficiaire du RSA après plusieurs petits boulots, elle va prochainement travailler pour l'EBE, l'Entreprise à But d'Emploi dans le secteur service aux habitants. "Je vais faire tout ce qui est petit bricolage qui ne rapporte pas suffisamment auprès des entreprises, le transport des personnes qui ont besoin de faire des démarches administratives parce qu'il y a beaucoup de personne qui n'ont pas d'ordinateur. Du bavardage, du papotage par exemple. Des personnes âgées qui sont isolées, qui ne voient personne en dehors des personnes qui viennent faire leur ménage à domicile. De prendre soin les uns les autres, c'est ça va être positif, aller vers autre chose que le consumérisme qui nous mène on dans le mur. Je trouve que c'est vraiment une idée géniale, innovante, parce que bon, malgré les discours ambiant, "les gens sont des assistés, ils se complaisent là dedans", non? La plupart des gens ont envie de faire des choses qui ont du sens. Moi, je travaillais dans la grande distribution. On me demandait de faire du chiffre, du chiffre, du chiffre, vendre bêtement. Donc ça, pour moi, ça n'a plus aucun intérêt. Je n'ai plus envie de faire ça."

Kaïna bénéficiaire du RSA et prochainement employé dans l'association Copier

"Il ne s'agit plus de faire de l'insertion comme il y a 20 ans. Il faut qu'on fasse évoluer les mentalités changer notre logiciel."

Gaëlle Lévêque, maire de Lodève est elle aussi emballée par le dispositif "Ce que je trouve assez exceptionnel, c'est que c'est porté par des personnes privées d'emploi. Pour moi, ça, c'est un facteur de réussite. On n'est pas comme sur ces 20 30 dernières années dans des dispositifs d'insertion. Là, on parle de ce que les gens font, de leurs compétences pour aller vers des activités qui vont bénéficier à la population. Je pense beaucoup à des services en direction des personnes âgées. On sort là de deux ans vraiment perturbantes. Beaucoup de personnes sont restées cloîtrées chez elles par peur de rencontrer l'autre et on a besoin de les aider à sortir de chez elles. De même que pour la collecte des biodéchets en porte à porte, qui est quelque chose que la collectivité ne peut pas porter parce que c'est un service qui serait beaucoup trop cher. Ça, c'est un axe important. Il faut qu'on change un peu notre manière d'envisager à la fois ce qu'on consomme, les ressources qu'on utilise. Faire évoluer ses mentalités là et changer un peu notre logiciel de société."

Gaëlle Lévêque, maire de Lodève Copier

À Lodève, 50 % de la population est en dessous du seuil de pauvreté et le taux de chômage est de 16,5%.

Reportage de Claire Moutarde Copier

Après Lodève, c'est la commune de Pézenas puis la Métropole de Montpellier qui devraient à leur tour expérimenter le dispositif "Territoire Zéro Chômeurs"