A Longwy, des tensions entre la mairie et le Secours Populaire

Les tensions sont montées d'un coup, brutalement, ce mardi 6 juin, entre la mairie de Longwy et le Secours populaire. L'association reçoit la visite du directeur du CCAS, le centre commun d'action sociale, et explique que ce dernier demande des informations sur les bénéficiaires. "Nous on n'a pas à donner les identités des gens", répond sèchement Philippe Gilain, le secrétaire général du Secours populaire en Meurthe-et-Moselle.

Pas de dialogue

Selon ce dernier, le CCAS décide d'évincer les bénévoles des locaux. "On a fait la distribution dans la rue", ajoute Philippe Gilain. Une information que conteste radicalement le maire de Longwy et président du CCAS Jean-Marc Fournel, qui précise que l'association demande des locaux de 300 mètres carrés sur sa commune. "Quel intérêt nous aurions à faire ça ? Aucun. C'est eux qui ont souhaité le faire dehors et prendre la population à témoin", explique-t-il.

Quant au fond, Jean-Marc Fournel explique que la collecte de données fait partie des pratiques courantes. "On essaye de croiser nos données, on ne demande pas de fichier. Mais pour qu'on puisse mener une action cohérente, on travaille avec les associations caritatives. Le CCAS accompagne le Secours populaire, donc je ne comprends absolument pas cet excès de crise." La situation semble donc en stand-by, les bénéficiaires appelés à se rendre à Mont-Saint-Martin, à quelques kilomètres. Philippe Gilain affirme que ses appels au maire restent sans réponse. L'élu, lui, compte le rencontrer dans les jours qui viennent pour tenter de trouver une solution. Pendant ce temps, le solidaribus de l'association continue ses tournées longoviciennes, comme il le fait depuis 2 ans.