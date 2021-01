A Lons, le spécialiste du nettoyage Abelio Propreté affiche son nouveau nom

Finis ASM et Antene, faites place nette à Abelio Propreté. Les deux entreprises spécialisées dans le nettoyage à Lons ont fusionné pour donner naissance à Abelio Propreté.

Ne les appelez plus ASM ou Antene. Depuis le 1er janvier dernier, les deux entreprises spécialisées dans le nettoyage de Lons ne font plus qu'une, sous le nom d'Abelio Propreté.

Rachetées tour à tour en 2016 et 2019 par Xavier Soubeyran, les deux entreprises ont été fusionnées avec ce début d'année 2021 pour offrir une marque et des valeurs communes. Une volonté de leur dirigeant commun qui voulait simplifier l'image des deux entreprises, et accroître leur notoriété sur le bassin de Pau.

Car les deux structures sont aussi au coeur de l'actualité de ces derniers mois. "Nos clients nous ont demandé de passer plus souvent, que ce soit dans les entreprises ou les syndics pour les parties communes des immeubles", explique Xavier Soubeyran, dans le rendez-vous économie de France Bleu Béarn Bigorre.

A travers Abelio Propreté, cet entrepreneur emploie plus d'une centaine de salariés. Du nettoyage de bureau aux actions contre les nuisibles, en passant par les gros nettoyages après des sinistres ou les chantiers plus spectaculaires comme les vitres en hauteur, Abelio Propreté s'attaque à tous les problèmes. Avec une volonté de les résoudre, mais aussi de poursuivre son développement sur le Béarn.

De quoi poursuivre l'aventure de ces deux entreprises qui ne font plus qu'une, mais aussi de continuer à recruter et créer de l'emploi sur le bassin béarnais.

