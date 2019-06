À Louverné près de Laval, le premier laboratoire français vétérinaire fabrique près de 200 millions de comprimés !

C'est un site industriel méconnu en Mayenne qui est pourtant d'envergure. Le Groupe Ceva Santé Animale élabore des médicaments pour chiens et chats à Louverné depuis 2014 et a ouvert un campus de recherche en 2018. 200 salariés y travaillent et l'usine produit chaque année 250 millions de comprimés.

C'est une fabrique immense de médicaments et de recherche à Louverné près de Laval. Depuis 2014, le groupe Céva Santé Animale fabrique près de 200 millions de comprimés par an pour nos chats et nos chiens, mais aussi des shampoings pour soigner les problèmes cutanées et d'allergie.

"À la fois des comprimés pour effectivement, combattre les allergies et essayer de soulager ces animaux qui vont faire des crises régulièrement dans leur vie". Certains produits pour vos animaux nécessitent une ordonnance. 30 chercheurs travaillent dans un laboratoire de 1.000 mètres carrés. Le but c'est de trouver le médicament le plus facile à croquer. "C'est très dur de donner un comprimé s'il n'est pas appètent à un animal. L'observance du traitement c'est la capacité du propriétaire à donner l'ensemble du traitement, c'est particulièrement important sur les antibiotiques parce que si vous ne le donnez que deux jours vous avez tendance à ne pas guérir l'animal et surtout à créer des résistances" explique le docteur Marc Prikazsky le directeur du groupe Ceva Santé Animale. Pour la petite histoire, les comprimés pour chats ont généralement une forme de cœur.

À l'attaque du marché américain

Depuis 5 ans, le groupe a investi 25 millions d'euros, et souhaite désormais que les comprimés soient exportés aux États-Unis. 200 chercheurs et salariés travaillent sur le site, la fine fleur de la recherche industrielle. Et ce paramètre n'est pas forcément facile à gérer car il n'est pas aisé d'attirer ces salariés ultra-qualifiés en Mayenne, à Laval ou à Louverné. L'image de notre département reste à améliorer d'après Damien Monzein, le directeur du site Ceva Santé Animale dans le département.

Cette année Ceva Santé Animale embauche encore trente salariés (des techniciens de laboratoire, des outilleurs, des préparateurs magasiniers par exemple). Une journée de job dating est organisée le 1er juillet à 9h sur le site de Louverné, boulevard des communications.