Des trottoirs plus larges et des décorations urbaines pour attirer de nouveaux commerçants

Louviers, France

Louviers fait tout pour attirer les commerçants ! Cette commune euroise de 19 000 habitants, qui compte déjà 200 commerces, fait partie des 222 villes sélectionnées par le gouvernement pour redynamiser les centres-villes. Après des travaux d'embellissement de plusieurs millions d'euros, avec des trottoirs plus larges et fleuris, des halles toutes neuves et un cœur de ville plus agréable où le stationnement est gratuit, la mairie lance un programme d'aide aux commerçants.

Ledit programme consiste en un fonds de 50 000 euros pensé pour financer des investissements jusqu'en décembre 2018. Seul caillou dans la chaussure du maire, François-Xavier Priollaud, les quelques locaux toujours vacants et notamment l'emblématique boulangerie-pâtisserie dont la vitrine donne sur la place des halles.

Ça fait des années qu'elle est fermée ! - François-Xavier Priollaud

Face à ces locaux vides et des propriétaires refusant de vendre ou de louer, peu de moyens de pression. Et pourtant, il y a déjà des candidatures pour reprendre l'emplacement assure Nicolas Veyrac, agent immobilier et président de l'association de commerçants : "On pourrait faire un magnifique lieu de vie sur cet axe passant, mais ce n'est malheureusement pas d'actualité." Seul moyen dissuasif donc, une augmentation de la taxe foncière qui pourra atteindre les 20% au bout de 5 ans de vacance.

Une bonne initiative pour beaucoup de Lovériens mais pour Aurélie, une habitante, le problème est ailleurs : "Plus que pour les commerçants, il faudrait faire quelque chose pour la vie nocturne et la vie culturelle !" Pour commencer, il y aura de l'animation le jour : le fonds d'aide a été mis sur pied pour aider les commerçants à se développer et en échange, ils s'engagent à créer de l'animation. Dernier exemple en date : une tombola pendant le mondial.